Little Nightmares III : Le jeu d’aventure horrifique de Supermassive Games fête Halloween en partageant un nouveau trailer angoissant

La cruelle Superviseure gardera toujours un œil sur nous

Nous plongeant dans les coulisses d’une sombre usine à bonbons, la vidéo a essentiellement pour objectif de nous présenter la cruelle Superviseure. Un terrifiant personnage qui aura visiblement toujours un œil sur nous au cours du périple. Autant dire que, plus nous progresserons dans les allées du bâtiment, plus nous devrons nous méfier d’elle afin de ne pas nous faire surprendre au moment où nous nous y attendons le moins.

Pour rappel, Little Nightmares III sortira l’an prochain, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Jouable en solo ou en coopération, il nous invitera à suivre l’histoire de Low et Alone, deux enfants cherchant désespérément à survivre et échapper aux multiples dangers présents sur le territoire de Nulle-Part. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce titre, n’hésitez pas à consulter notre preview dédiée, réalisée pendant la Gamescom 2024 fin août dernier.