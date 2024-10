Carton plein pour Call of Duty: Black Ops 6, qui réalise des records pour la saga

Le Game Pass s’envole et les ventes suivent

Il faudra encore attendre un peu avant d’avoir de véritables chiffres, mais tout porte à croire que Call of Duty: Black Ops 6 est déjà un grand succès financier. c’est le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui l’a annoncé lors du compte-rendu du deuxième trimestre de l’année fiscale pour l’entreprise (rapporté par le journaliste Tom Warren), en déclarant que cet épisode avait réalisé « le meilleur lancement jamais enregistré pour un jeu Call of Duty », avec un nombre de joueurs et de joueuses record pour son premier week-end d’exploitation.

Le Xbox Game Pass en bénéficie naturellement puisque le PDG note également que le nombre de nouveaux utilisateurs de l’abonnement a grimpé en flèche, dépassant ainsi le record qui avait été établi par Starfield en son temps.

Et ce n’est pas que sur le Game Pass que cet épisode a attiré du monde. Nadella mentionne des ventes qui sont supérieures de plus de 60% sur les consoles PlayStation et Steam face à l’opus de l’année dernière, Modern Warfare 3. Ce qui semble vouloir dire que les ventes en moins réalisées sur Xbox ont été largement compensées par le surplus des ventes sur les autres plateformes, sans parler des nouveaux adhérents au Game Pass. Un lancement qui fera donc date dans l’histoire de la saga, et qui est encore plus important pour Microsoft.