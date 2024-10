Fairy Tail 2 dévoile ses éditions avec une Ultimate à 129.99€ et un collector ainsi que sa cinématique d’introduction

La cinématique d’ouverture dévoilée

Plusieurs informations sont à retenir ici. Tout d’abord, Koei Tecmo et Gust viennent de dévoiler la cinématique d’introduction du jeu, qui va donc servir d’opening lorsque vous lancez le titre. On y retrouve une cinématique de deux minutes où l’on peut y apercevoir les nombreux personnages de Fairy Tail, de Lucy à Erza, en passant par Gajeel, Juvia, Wendy, Natsu et bien d’autres. Des images qui tournent avec le moteur du jeu, et qui permet aussi d’apercevoir quelques compétences phares de nos protagonistes, prêts à en découdre.

Dans la foulée, les précommandes numériques ont été lancées, ce qui vous permet de réserver votre copie digitale sur le PlayStation Store, la boutique Nintendo ou Steam. Les versions physiques étaient déjà en précommande depuis quelques semaines. Mais cela a surtout permis de lever le voile sur pléthore d’éditions numériques, de la Deluxe à l’Ultimate, avec la présence d’un Season Pass.

Détails des éditions

Koei Tecmo s’est lâché pour les éditions du jeu puisque l’on aura droit à toute une ribambelle d’alternatives. On vous liste les différentes éditions.

Edition Standard (69.99€)

Ici, rien de particulier, vous retrouverez le jeu, en physique ou en numérique, sur consoles et PC, au prix conseillé de 69.99€. Enfin, si, notez qu’une jaquette réversible est proposée et que si vous précommandez, une tenue de Lucy en concours Miss Fairy Tail est comprise en bonus pour l’édition physique, et une tenue de Natsu d’Edolas pour la numérique.

Collector Guild Box (114,99€)

Exclusive à la boutique Koei Tecmo, cette édition collector guild box regroupe :

Le jeu

Un hors-série spécial vol.2 du Sorcerer Magazine en édition limitée

Des cartes holographiques en 3 variantes

La bande-son sur CD

Un poster en format B2

Colletor Combo Set (209,99€)

Elle aussi exclusive au shop de l’éditeur, le collector physique combo set dépasse la barre des 200€ pour regrouper :

Tout le contenu de la guild box listé plus haut

Une illustration spéciale sur toile (avec reproduction de la signature de Hiro Mashima)

Une Tapisserie (format B2)

Edition Digitale Deluxe (84.99€)

Passons à la première édition numérique avec du contenu supplémentaire, la Digitale Deluxe. Listée à 84.99€, celle-ci ajoute des objets et tenues supplémentaires :

Le jeu

Tnue de Lucy, collaboration GUST : Ryza 1

Tenue d’Erza, collaboration GUST : Ryza 2

Tenue de Mirajane, collaboration GUST : Ryza 3

Ensemble de tenues : Une autre tenue

Épisode bonus: Atelier Lucy

Objets utiles : Pack de 10 «Cristaux»

Objets utiles : Pack de 10 «Fragments de Lacrima»

Edition Ultimate (129.99€)

Enfin, cette ultime édition regroupe le contenu cosmétique de la Deluxe ainsi que le Season Pass, apportant une arène, un scénario et un nouveau compagnon :

Le jeu

Tout le contenu de la Deluxe

Season Pass Scénario additionnel : Les sources chaudes de FAIRY TAIL Mode supplémentaire: Arène de combat Nouveau compagnon *Les détails seront dévoilés ultérieurement

Season Pass Bonus Tenue d’Erza : Wendy, la chasseuse de dragon céleste Tenue de Wendy : Erza, la reine des fées



Et histoire d’illustrer les tenues des différentes éditions, Koei Tecmo et Gust ont lâché une grosse vague d’images et de captures d’écran. On peut y voir les bonus de précommandes évoqués mais aussi quelques visuels inédits. On rappelle que Fairy Tail 2 est attendu pour le 13 décembre sur PS5, PS4 et Nintendo Switch, la veille au soir sur Steam.