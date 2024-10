Un film d’horreur Outlast annoncé par Lionsgate et produit par Roy Lee (En Quarantaine, Until Dawn…)

L’horreur sur grand écran

Décidément, on n’arrête plus le sociétés de production qui veulent absolument adapter une franchise du jeu vidéo. Ces dernières années, les projets se sont multipliés, parfois pour du très bon, à l’instar du film Super Mario, parfois pour du beaucoup moins bon (on pense à Borderlands). Mais il y a encore de très nombreuses adaptations en gestation qui ont récemment été annoncées, de Shinobi aux Sims en passant par Watch Dogs et DREDGE.

Aujourd’hui, on apprend qu’un film Outlast est en préparation, basé sur le jeu d’horreur qui a commencé à se faire un nom en 2012. Si aucune image, aucune date ni aucun détail n’ont été communiqués, on sait que c’est Lionsgate qui a signé pour cette adaptation, en plaçant Roy Lee en tant que producteur. Roy est un grand habitué du genre et a participé à la production de nombreux films d’horreur, tels que Ça, En quarantaine, Barbare ou encore Bates Motel. Il épaule également la prod’ du prochain film Until Dawn.

Au scénario, c’est J. T. Petty qui a été choisi pour ce rôle. Si le producteur, réalisateur et scénariste américain a officié sur quelques projets du grand écran, comme Les Créatures de L’Ouest et Mimic Sentinel, il a surtout travaillé sur le scénario de plusieurs jeux vidéo. Il a œuvré sur la série Splinter Cell mais les fans de l’univers Outlast le connaissent déjà puisqu’il en est le scénariste depuis le premier jeu. Un connaisseur donc, ce qui va grandement rassurer la communauté. Il voit en ce film une « opportunité incroyable pour plonger profondément dans l’histoires des personnages et des tueurs que nous aimons ».

Pas encore de période de diffusion pour ce film Outlast, qui n’a d’ailleurs encore aucun nom officiel. Le studio Red Barrels nous promet de nouvelles informations à l’avenir sur ses différents réseaux sociaux (et en profite pour nous rappeler que The Outlast Trials célèbre actuellement Halloween).