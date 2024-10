Tomb Raider : Les actrices Sophie Turner et Lucy Boynton seraient en liste pour incarner Lara Croft dans la série d’Amazon

Qui sera la prochaine Lara ?

Les rumeurs à propos de cette série Tomb Raider vont bon train, mais Deadline balaye tout d’abord certaines options comme celle d’Emma Corrin ou Mackenzie Davis, deux noms cités et voulus par les fans, qui ne seraient pourtant pas dans la shortlist d’Amazon et de Phoebe Waller-Bridge. Si l’on ignore encore qui sont toutes les actrices qui sont en train de passer l’audition, on connaît l’identité de deux d’entre elles : Sophie Turner et Lucy Boynton.

La première est certainement celle qui a le plus de renommée étant donné qu’elle a incarné Sansa Stark dans la série Game of Thrones, sans oublier Jean Grey dans quelques films X-Men. Boynton est un peu moins célèbre mais a été révélée au grand public dans le film Bohemian Rhapsody, après quelques rôles dans des séries et d’autres films (notamment Sing Street).

Pour le moment, rien ne dit que l’une des deux va décrocher le rôle de l’aventurière, mais Deadline précise néanmoins qu’elles auditionnent toutes les deux pour tenter d’incarner Lara Croft dans cette nouvelle série. Si un choix est fait entre les deux, nul doute qu’Amazon officialisera la chose sous peu puisque la production du show doit normalement débuter dès l’année prochaine.