Deltarune : Les chapitres 3 et 4 devraient tous les deux sortir dans le courant de l’année 2025

Deux chapitres d’un coup

Afin de célébrer Halloween, et surtout le sixième anniversaire du premier chapitre (déjà) Toby Fox a adressé un message à sa communauté pour tenter de la rassurer un peu après autant d’attente. Pas de sortie surprise en vue comme ce fut le cas pour le deuxième épisode, mais vous n’aurez pas non plus à patienter jusqu’en 2026 non plus car c’est désormais officiel : Deltarune sera de retour en 2025.

Et histoire de mieux faire passer la pilule après autant de temps, les chapitres 3 et 4 sortiront lors de cette même année. Toby Fox en est certain à 100% aujourd’hui, même s’il est encore trop tôt pour confirmer une date de sortie exacte ainsi que les plateformes concernées. Peut-être qu’il sera nécessaire d’attendre encore un an et que ces épisodes sortiront aux alentours du prochain Halloween, mais au moins, 2025 sera l’année où l’aventure Deltarune pourra enfin continuer.