Dragon Quest III HD-2D Remake : on a testé les premières heures du remake sur PS5, voici notre avis

L’occasion rêvée de se lancer dans la saga ou découvrir ses origines

Bien qu’on puisse critiquer la stratégie de multiplier les remasters et remakes, cette pratique permet de faire découvrir des licences cultes, souvent trop anciennes pour être pleinement appréciées aujourd’hui par le grand public. Avec Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix revisite l’un de ses RPG les plus emblématiques, aux côtés de Final Fantasy, un symbole particulièrement fort au Japon.

Grâce aux sorties sur DS/3DS et au succès de l’excellent Dragon Quest XI, la licence a pris de l’ampleur en Occident. Dragon Quest III HD-2D Remake offre donc l’occasion de redécouvrir les origines de la saga avec le confort de la modernité. Pour rappel, Dragon Quest est un jeu de rôle heroic fantasy rassemblant les talents de Yuji Horii (game designer), Akira Toriyama (concepteur des personnages et monstres), et Koichi Sugiyama (compositeur). La refonte a été confiée à la Team Asano, connue pour des titres comme Octopath Traveler, Bravely Default, et Live A Live, et surtout pour son expertise en HD-2D, qui marie habilement graphismes rétro et modernes.

Pour ceux qui se demandent pourquoi Square Enix propose d’abord le troisième opus de cette trilogie, alors que Dragon Quest I & II auront également droit à leurs remake en HD-2D en 2025, il est important de noter que, dans la chronologie de l’histoire, Dragon Quest III est un préquel aux deux autres titres. Cela en fait le premier épisode narratif de la « trilogie Erdrick ». En le sortant en premier, Square Enix pose ainsi les bases de la légende d’Erdrick, permettant aux joueurs de découvrir les origines de l’histoire avant de plonger dans les deux autres volets.

Nous avons eu la chance de jouer aux premières heures du jeu sur PS5. Pour ceux qui connaissent déjà l’aventure, nous nous sommes arrêtés après le boss de la pyramide. Pour rappel, l’histoire prend place plusieurs années après le départ du grand héros Ortega. Celui-ci a fait ses adieux à sa femme et à son enfant pour partir affronter le maléfique Archidémon Baramos. Malheureusement, Ortega a échoué dans sa mission, et Baramos menace toujours le monde. Aujourd’hui, pour ses seize ans, l’enfant unique d’Ortega est convoqué par le roi d’Aliahan et se voit confier une mission cruciale : reprendre la quête de son père, vaincre Baramos et sauver le monde.

Un RPG qui respecte notre temps

Même emballé dans une somptueuse HD-2D, il subsiste toujours le risque que les vieux RPG intimident les joueurs par la rudesse de leurs anciennes mécaniques. Pour Dragon Quest III HD-2D Remake, les principales inquiétudes concernaient la récurrence des combats aléatoires, la difficulté exigeant de longues sessions de farming, et l’aspect punitif des morts. Ces vieux systèmes font en partie le charme rétro de l’expérience, mais, de nos jours, le temps de jeu est devenu un bien précieux. Heureusement, ce remake parvient à rendre la progression bien plus digeste et accessible, et adapté à tous les profils de joueurs.

Après le choix du héros, version homme ou femme, trois modes de difficulté sont proposés :

Quête du dragonnet : cela correspond au mode facile pour ceux qui veulent surtout apprécier l’histoire.

Quête du dragon : le mode normal et recommandé pour avoir un défi équilibré (le mode que l’on a choisi).

Quête draconienne : un mode très difficile avec des ennemis plus puissants, moins d’EXP et moins de pièces d’or.

Il est également possible d’activer un marqueur d’objectif pour indiquer où aller afin de progresser dans l’histoire, contrairement aux précédentes versions. Certains apprécieront la liberté d’explorer en s’appuyant uniquement sur les indications des PNJ, tandis que d’autres préfèreront savoir où aller directement pour éviter de tourner en rond et de se heurter constamment aux combats aléatoires. Globalement, un gros effort a été fait pour rendre le jeu moins intimidant, avec des fenêtres de tutoriel et un guide du voyageur rempli d’astuces. Toutefois, il garde tout de même un certain challenge, chose que l’on a constaté à partir de la pyramide qui demande un peu plus de concentration.

L’ajout majeur qui vous fera probablement gagner un temps précieux, c’est la sauvegarde automatique, qui s’active après chaque combat. En cas de mort, pas besoin de perdre toute votre progression : vous pouvez reprendre directement là où vous en étiez ou, pour les nostalgiques, reprendre depuis votre dernière confession à l’église. Bien que les combats aléatoires restent très fréquents, un mode automatique est disponible (utile pour les combats simples ou pour les joueurs en mode facile), ainsi qu’une option pour accélérer la vitesse des animations.

Un plaisir Monstre

Après ces premières heures, Dragon Quest III HD-2D Remake répond à toutes nos attentes. La HD-2D propose des décors somptueux et des sprites magnifiques, rendant l’exploration enchanteresse et les combats visuellement plus dynamiques grâce à de nouveaux effets pour les sorts et les aptitudes. Bien que le poids des années se fasse sentir, l’atmosphère demeure à la fois charmante et mature, comme en témoigne l’une des premières quêtes annexes dans le village endormi de Khoryv.

On apprécie également l’ajout d’un doublage japonais (ou anglais au choix) même si les puristes ne seront pas forcément du même avis. Quant à la bande-son de Koichi Sugiyama, elle n’a jamais été aussi belle, avec des versions orchestrales interprétées par le Tokyo Metropolitan Symphony. La grande nouveauté en matière de gameplay réside dans l’ajout de la classe Monstrologue. Pour rappel, le jeu permet de composer votre équipe avec trois membres supplémentaires en plus de votre héros. Vous pouvez choisir l’équipe de base recommandée ou bien créer vos propres membres en sélectionnant leur classe, leur personnalité et leur apparence, avec diverses options de personnalisation.

Nous y reviendront plus en détail dans le test, mais sachez que le système de personnalité ajoute une dimension stratégique au développement de l’équipe. Chaque personnage se voit attribuer un trait de personnalité qui influence l’évolution de ses statistiques au fil des niveaux. Ce trait est aléatoire à la création mais peut être modifié grâce à certains livres et objets trouvés plus tard. Quant à la classe Monstrologue, elle se révèle pour l’instant polyvalente et puissante, avec la capacité d’utiliser des compétences similaires à celles des monstres rencontrés en combat.

En parlant de monstres, on découvre rapidement l’Arène des Monstres, un lieu spécial où vous pouvez combattre en utilisant les monstres que vous avez trouvés et recrutés à travers le monde. Là encore, nous reviendrons plus en détail sur cet élément qui fait un clin d’œil appuyé à la série Dragon Quest Monsters. Ces créatures ajoutent également un intérêt à l’exploration, car elles peuvent être trouvées partout (dans les villes, les donjons et les zones secrètes).

Peu de suspense pour ce Dragon Quest III HD-2D Remake qui est bien partie pour figurer parmi les meilleurs remakes de l’année (même si la concurrence promet d’être rude rien qu’avec Final Fantasy VII Rebirth). Nous sommes surtout rassuré concernant l’accessibilité et le confort de jeu offerts. Un système de combat aléatoire de ce genre peut sembler archaïque de nos jours, mais tous les efforts ont été faits pour préserver le temps des joueurs sans pour autant dénaturer l’esprit du jeu original. Sans parler de la HD-2D dont on ne se lasse pas de vanter les louanges tant elle apporte un rendu visuel extraordinaire. Il nous tarde de poursuivre l’aventure.