DEATH NOTE Killer Within : un jeu inspiré d’Among Us arrive dans l’univers du manga culte

Just according to keikaku

Bandai Namco vient tout juste d’annoncer la sortie de DEATH NOTE Killer Within, un jeu multijoueur en ligne qui oppose jusqu’à 10 joueurs répartis en deux équipes : celle de Kira et celle de L. Chaque équipe tente de découvrir l’identité de ses adversaires pour soit éliminer L, soit mettre la main sur le Death Note. Il est possible d’incarner Kira, un disciple de Kira, L, ou un investigateur, chaque rôle offrant un style de jeu différent.

On peut le voir comme un dérivé d’Among Us ou de Project Winter dans l’univers du célèbre manga. Même s’il reprend évidemment un concept populaire, on peut au moins saluer le fait qu’il ne s’agisse pas d’un énième jeu de combat 3D en arène. Nous avons encore peu d’informations sur le titre si ce n’est qu’il y’aura également des options de personnalisation pour les avatars, des plaques de nom, des accessoires et des effets spéciaux.

Le titre sera crossplay et sortira le 5 novembre prochain sur PS4, PS5 et PC via Steam. Il sera d’ailleurs proposé aux abonnés PlayStation Plus Essential du mois de novembre. Verdict dans quelques jours.