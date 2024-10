Dungeon & Fighter: Overkill : L’action-RPG de Nexon et Neople dévoile du gameplay avant la G-Star 2024

Annoncé il y a plus de trois ans maintenant, Dungeon & Fighter: Overkill (ou Project Overkill) est un titre qui n’a pas montré grand-chose jusqu’à présent. Une situation qui n’est pas vraiment surprenante étant donné que Neople et Nexon multiplient les productions dans l’univers de leur MMO ces derniers temps, avec notamment The First Berserker: Khazan et Dungeon & Fighter: Arad. Rassurez-vous, le développement de l’action-RPG semble tout de même progresser puisque les entreprises coréennes ont dévoilé hier une vidéo montrant son gameplay pour la première fois.