Le studio derrière le jeu de survie Nightingale est dans une mauvaise passe et licencie une partie de ses équipes

Malgré les efforts, les mauvaises performances subsistent

Lorsque le lancement de Nightingale en accès anticipé s’est avéré être plus compliqué que prévu, le studio a voulu vite prendre les devants en répondant aux besoins de la communauté. Cela passait notamment par la sortie d’un mode offline, très demandé, qui n’a cependant pas été suffisant pour rameuter plus de monde sur le jeu.

Et face aux mauvaises performances du titre, Inflexion Games a annoncé via son PDG Aaryn Flynn que des licenciements ont eu lieu, jusqu’à la fermeture de l’antenne britannique du studio :

« Ces dernières semaines chez Inflexion Games ont été incroyablement difficiles, et aucun mot n’est adéquat pour exprimer la tristesse que nous ressentons. Comme de nombreux autres studios au cours des dernières années, nous avons été frappés par les dures réalités de l’industrie, et après avoir exploré toutes les options possibles, nous avons dû prendre la décision difficile de laisser partir certains des membres remarquables et talentueux de notre équipe. Bien que nous soyons fiers de ce que nous avons accompli avec Nightingale jusqu’à présent, ainsi que de l’enthousiasme et du soutien de notre communauté, la sortie en accès anticipé n’a pas rencontré suffisamment de succès commercial pour poursuivre le développement tout en conservant la taille du studio. »

L’équipe canadienne du studio est également touchée et subit une restructuration. On ignore le nombre d’employés concernés par ces mesures. Malgré tout, Inflexion Games nous assure que le développement de Nightingale va se poursuivre et que des annonces à propos des futures mises à jour seront bientôt partagées.