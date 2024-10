Ghostface (Scream) sera disponible dans Mortal Kombat 1 dès le 19 novembre prochain, si vous possédez le Kombat Pack 2

Le studio derrière le jeu de survie Nightingale est dans une mauvaise passe et licencie une partie de ses équipes

Deltarune : Les chapitres 3 et 4 devraient tous les deux sortir dans le courant de l’année 2025

Little Nightmares III : Le jeu d’aventure horrifique de Supermassive Games fête Halloween en partageant un nouveau trailer angoissant

Carton plein pour Call of Duty: Black Ops 6, qui réalise des records pour la saga

Ubisoft fait le point sur le retard d’Assassin’s Creed Shadows et les performances mitigées de Star Wars Outlaws et XDefiant

Un film d’horreur Outlast annoncé par Lionsgate et produit par Roy Lee (En Quarantaine, Until Dawn…)

Nintendo se la joue Spotify et lance son propre service de streaming musical avec Nintendo Music

Tomb Raider : Les actrices Sophie Turner et Lucy Boynton seraient en lice pour incarner Lara Croft dans la série d’Amazon

