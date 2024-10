The First Berserker: Khazan : Le Souls-like dans l’univers de Dungeon & Fighter dévoile sa cinématique d’introduction

Bientôt une date de sortie précise pour l’action-RPG ?

Si vous n’avez pas déjà entendu parler de cet action-RPG chapeauté par Neople et Nexon, sachez qu’il prendra place environ 800 ans avant les événements racontés dans le MMO asiatique. Nous y incarnerons Khazan, héros déchu de l’empire Pell Los, qui cherche à découvrir la vérité entourant le complot dont il a été victime. Une quête qui l’amènera à participer à des affrontements dynamiques et hardcore contre divers ennemis, dont les forces impériales qui veulent sa mort et peut-être aussi son ancien frère d’armes Ozma.

The First Berserker: Khazan arrivera début 2025 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series. Avec un peu de chance, sa date de sortie précise sera annoncée dans environ deux semaines. En attendant et si vous souhaitez en apprendre davantage à son sujet, n’hésitez pas à consulter notre aperçu dessus, réalisé pendant la Gamescom 2024 fin août dernier.