Babylon’s Fall revoit ses plans futurs et rallonge la saison 2 de trois mois supplémentaires

Depuis son lancement, Babylon’s Fall peine à captiver les foules. Ces 24 dernières heures, le jeu n’a réussi qu’à rassembler un maximum de 32 joueurs et joueuses connectés simultanément sur Steam, ce qui est une situation très compliquée pour un jeu service basé sur la coopération. Mais PlatinumGames et Square Enix ont déjà affirmé que le jeu n’allait pas être mis de côté pour autant, et que du contenu était prévu jusqu’à la saison 3. Cependant, cette dernière vient d’être repoussée.

Un prolongement qui inquiète

Sur le site officiel du jeu, on a pu apprend il y a quelques jours que la saison 2 du jeu allait être prolongée de trois mois, et qu’elle devrait durer jusqu’au 29 novembre prochain. Cela permettra notamment à l’équipe de réévaluer la feuille de route du jeu :

« Les saisons de Babylon’s Fall ont été planifiées pour durer en cycles de trois mois, mais après consultation des retours reçus de nos joueurs, nous avons besoin d’une période pour réévaluer la feuille de route future des opérations et avons décidé d’étendre la saison 2 de trois mois, ce qui signifie qu’elle durera jusqu’au 29/11/2022.

Nous procédons actuellement aux dernières vérifications du contenu de la saison 2, afin de la sortir comme prévu le 31/05/2022. […] La saison 2 va inclure la mise à jour de petite envergure vers la version 1.2.1, mais suite à ça nous utiliserons ces 3 mois supplémentaires de l’extension de la saison pour développer la prochaine mise à jour. De ce fait, il n’y aura pas d’autre mise à jour ou ajout de contenu durant cette période. Le jeu ne sera pas mis à jour pendant cette durée de trois mois supplémentaires, mais vous pourrez toutefois continuer à jouer comme vous en avez l’habitude, il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir. »

Au contraire, pas sûr que cela n’occasionne aucune inquiétude au sein de la communauté. Avec un tel prolongement, et l’absence de mises à jour pendant trois mois alors que le jeu lutte actuellement pour garder son tout petit noyau dur de joueuses et joueurs actifs, difficile de voir comment Babylon’s Fall pourrait se relever avec une saison 3. Si elle a bien lieu.

Babylon’s Fall est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.