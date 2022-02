PlatinumGames semble vouloir se lancer pleinement dans le jeu service

L’ADN des jeux de PlatinumGames est assez simple à définir, et est souvent réduit à des jeux d’action solo qui en mettent plein la vue. Et si le studio a maintes et maintes fois été plébiscité pour cela, il semblerait que le cours de l’industrie fasse changer les mentalités au sein du studio, notamment pour le PDG de l’entreprise, qui est désormais Atsushi Inaba.

Du jeu solo au jeu service, PlatinumGames fait le grand saut

Dans une interview accordée au magazine Famitsu, puis relayée et traduite par VGC, Inaba déclare alors vouloir que PlatinumGames change de stratégie pour ses jeux à venir, en s’investissant sur des projets de titres à plus long terme. Des jeux services en somme.

Il parle alors de jeux qui « peuvent être joués et appréciés pendant plus longtemps », en opposition avec les jeux qui se terminent et qui représentent une expérience plus courte, comme Bayonetta.

Et lors de cette déclaration, il évoque notamment le fameux Project GG développé par Hideki Kamiya, qui est pour l’instant bien mystérieux. Inaba déclare alors que ce projet est encore en plein développement et que de nombreux tests sont en cours, donc rien de fixé pour le moment.

Mais il assure vouloir « créer des jeux différents de ceux déjà faits », ce qui montre un changement complet dans la stratégie du studio – déjà visible avec la sortie de Babylon’s Fall dans quelques semaines – qu’Inaba déclare comme étant « absolument nécessaire ».

On imagine que le titre sera en quelque sorte le baptême du feu pour PlatinumGames, mais le PDG du studio tient à rassurer les fans en déclarant que des petits jeux comme Sol Cresta sont toujours envisageables, comme des projets « à l’ancienne » à la Bayonetta.

PlatinumGames, futur studio phare du jeu service ? Début de réponse le 4 mars avec la sortie de Babylon’s Fall.