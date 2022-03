Babylon’s Fall connaît un lancement compliqué sur Steam

La période actuelle regroupant février et mars est décidément riche en sorties, peut-être même un peu trop, au risque de faire passer sous le radar de nombreux titres. Et on aurait pu le prévoir, mais Babylon’s Fall semble être l’une de ces victimes de ce trop plein de sorties, puisque les premiers chiffres données par SteamDB sont tout sauf rassurants pour le jeu service de Square Enix et de PlatinumGames.

Une chute annoncée ?

Après avoir connu un pic à 650 joueuses et de joueurs en simultané cette nuit, le titre vient seulement de dépasser le 1 000 personnes actives Steam sur le jeu à l’heure où l’on écrit ces lignes.

Le titre est disponible depuis hier, et même depuis quelques jours pour celles et ceux ayant acheté un pack deluxe du jeu, donnant droit à un accès anticipé, tandis que les évaluations Steam sont guères élogieuses pour le moment. Le prix du jeu est souvent pointé du doigt (le titre est vendu plein tarif, 69,99€), alors qu’il s’agit pourtant d’un jeu service qui a droit à de nombreuses microtransactions.

La période explique aussi ce manque d’engouement, puisque même sans compter les autres jeux des concurrents, Square Enix sort trois jeux presque dans la même semaine, avec celui-ci, Triangle Strategy et Chocobo GP. Si ces derniers ne visent évidemment pas le même public, on pourra remettre en doute la stratégie de l’éditeur de sortir tous ses pions au même moment, sachant que Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin arrive quant à lui le 17 mars. Sans doute pour gonfler un peu les chiffres avant la fin de l’année fiscale le 31 mars.

Babylon’s Fall est disponible dès maintenant sur PC, PS4 et PS5. Notre test sera disponible prochainement, mais n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.