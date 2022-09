Babylon’s Fall : Square Enix commande la destruction des copies physiques

Triste histoire que celle de Babylon’s Fall. Pas attendu par grand monde, si ce n’est par personne d’ailleurs, le jeu service de Platinum Games s’est ramassé des critiques très froides. Mais ce qui lui a probablement joué le plus de tours, c’est sa sortie conjointe avec Elden Ring, probablement dans le top 3 des jeux les mieux vendus de l’année, et un succès critique retentissant. Récemment, on aurait pu croire qu’une page se tournait définitivement. Pourtant, il faut croire que Square Enix n’en avait pas encore terminé avec cet Action RPG.

Bientôt plus de copies en vente ?

Personne n’a vraiment fait de cadeau à Babylon’s Fall. Il faut dire que le titre ne convainc pas. Visuels pas vraiment aguicheurs, d’aucun dirait même datés, difficulté injuste, gameplay perfectible, et obligation de jouer en ligne. Le tout sous la contrainte de se créer un compte Square Enix, sans lequel il n’est tout simplement pas possible de démarrer l’aventure… Cela commence à faire beaucoup. Et si la presse s’en est rendue compte en premier (on vous renvoie vers notre test), les joueurs n’ont pas tardé à délaisser à leur tour le projet.

Il y a peu, Square Enix annonçait la fermeture pure et simple des serveurs. Une annonce qui intervient moins d’un an après la sortie du jeu, qui débarquait en mars 2022. Quant à la date de leur fermeture, elle est fixée au mois de février 2023. Décidément, le jeu manque de chance, et ne sera pas parvenu à tenir plus d’un an. Quelle déception venant d’un studio pourtant reconnu comme Platinum Games, à qui l’on doit des hits comme Vanquish, Bayonetta ou encore The Wonderfull 101.

Mais l’information du jour est encore plus triste : Square Enix, non content d’empêcher les potentiels intéressés de continuer à jouer à compter du mois de février, se lance dans une destruction systématique des copies du jeu. Une nouvelle tout de même sacrément triste, alors même que les ventes du jeu en physique devaient déjà prendre fin. Les Etats-Unis ont ainsi vu leurs versions mises à la poubelle, voire carrément détruites ou rendues inutilisables. Le tout sur ordre de l’éditeur.

Rien n’indique pour le moment que les revendeurs européens soient eux aussi sous le coup de cet ordre. Néanmoins, on peut se dire, à raison, que ce n’est qu’une question de temps avant que le vieux continent ne soit concerné. Ainsi, après avoir fait couler beaucoup d’encre pour sa médiocrité, puis pour l’arrêt de ses services, Babylon’s Fall s’apprête peut-être à devenir une pièce de choix dans nos collections de jeux. Un titre annulé, dont les copies en circulation vont devenir de plus en plus rares !