Si l’on ne parle pas forcément souvent de jeu mobile, nous nous sommes arrêtés sur The Seven Deadly Sins: Grand Cross, un récent jeu sorti sur iOS et Android. Plusieurs mois après son lancement sur l’archipel nippon, le bougre est arrivé dans nos contrées occidentales un peu plus tôt dans le mois et il faut avouer que c’est une grande réussite.

On vous propose donc notre avis en vidéo, avec quelques images de gameplay inédites, parfait pour vous faire une opinion sur ce RPG aux mécaniques gatcha. Rappelons qu’il est disponible en free-to-play et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide complet de Seven Deadly Sins Grand Cross ou nos conseils pour débuter.