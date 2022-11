Accueil » Actualités » Assassin’s Creed Valhalla : Le dernier DLC arrivera en décembre, aucun New Game + ne sera ajouté

La fin du support d’Assassin’s Creed Valhalla approche à très grand pas. Le dernier épisode en date aura eu droit à pas mal de contenus supplémentaires durant ces deux dernières années, mais maintenant qu’Assassin’s Creed Mirage et les autres opus de la licence arrivent, il est temps pour Ubisoft de refermer ce chapitre. Pour cela, un ultime DLC gratuit avait été annoncé, et celui-ci vient tout juste d’être daté.

Pas de New Game + malgré la demande

Préparez-vous à dire à revoir à Eivor, puisque sa dernière aventure sera disponible dès le 6 décembre prochain. Cette mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla, intitulée Le Dernier Chapitre, sera bel et bien gratuite, et pour prendre part à cette quête, il faudra d’abord avoir terminé les objectifs suivants :

Avoir achevé le récit principal en déclarant un intérêt envers tous les territoires d’Angleterre

Avoir achevé les récits mythologiques d’Asgard et Jotunheim

Avoir porté la colonie au niveau 5 et bâti la caserne de Jomsvikings

Avoir éliminé toutes les cibles de l’Ordre des Anciens et révélé quel était leur chef

En revanche, Ubisoft nous apprend que malgré la demande de la communauté, aucun mode New Game + ne sera intégré au jeu. Ni maintenant, ni le 6 décembre, ni jamais, puisque cette mise à jour sera bien la dernière pour le jeu. Ubisoft se justifie en déclarant que cela ne s’intégrerait pas bien à l’aventure :

« Assassin’s Creed Valhalla a été bâti comme une expérience Assassin’s Creed spécifique, très différente dans sa structure des titres précédents et offrant de nouveaux moyens d’approcher l’univers et ses personnages. Lorsque nous avons étudié l’éventualité de la mise en place d’un mode Nouvelle partie+, nous avons réalisé que la profondeur du jeu limitait les possibilités d’apporter une rejouabilité unique et gratifiante. »

D’ici la sortie de cette mise à jour, n’hésitez pas à retrouver tous nos guides sur Assassin’s Creed Valhalla.