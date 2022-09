Accueil » Actualités » Assassin’s Creed Valhalla se prépare à tirer sa révérence avec son dernier DLC gratuit, The Last Chapter

Un vent nouveau s’apprête à souffler sur la saga Assassin’s Creed, et après avoir comblé les trous pendant deux ans, Assassin’s Creed Valhalla va enfin recevoir son dernier contenu dans peu de temps. L’aventure d’Eivor est sur le point de prendre fin grâce au DLC « The Last Chapter », un nouveau contenu gratuit qui avait déjà été annoncé mais qui a été un peu plus précisé lors du dernier Ubisoft Forward.

Eivor prend bientôt sa retraite

Chaque histoire a une fin. Clôturez l'épopée d'Eivor dans le Dernier Chapitre, un nouvel arc de quêtes gratuit pour Assassin's Creed Valhalla ! 🪓 📅 Disponible d'ici la fin de l'année. pic.twitter.com/ByYPoXPAlG — Ubisoft FR 🇫🇷 #UbiForward (@UbisoftFR) September 10, 2022

Ce dernier DLC amènera donc Eivor à quitter ses terres pour une dernière aventure, qui va mener le protagoniste à la rencontre de nouveaux et d’anciens personnages, avec un dernier mystère à résoudre en cours de route.

L’épopée viking prendra donc fin avec ce tout dernier contenu, qui promet d’être plus classique que les derniers ajouts au jeu, surtout après l’arrivée d’un mode rogue-lite grâce à Saga Oubliée. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c’est que « The Last Chapter » sera complètement gratuit, donc tout le monde pourra en profiter.

Malheureusement, aucune date de sortie n’a été partagée, si ce que n’est que ce DLC arrivera à la fin de l’année. D’ici la sortie de ce nouveau contenu, n’hésitez pas à retrouver tous nos guides sur Assassin’s Creed Valhalla.