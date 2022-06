Ubisoft ne tiendra pas de conférence en juin, mais plus tard dans l’année

Nous sommes enfin au mois de juin, supposément le plus riche en actualités vidéoludiques grâce au Summer Game Fest de Geoff Keighley. Mais à l’heure où la plupart des constructeurs et des grands éditeurs du milieu ont déjà fixé des prises de parole, comme pour la conférence de Microsoft ou le State of Play de Sony (qui aura lieu ce soir), Ubisoft est resté silencieux quant à la possibilité d’organiser un Ubisoft Forward. Et on sait désormais pourquoi, puisqu’il n’y en aura pas en juin.

Pas d’Ubisoft Forward cet été ?

C’est le site Axios qui confirme ça aujourd’hui, en récapitulant les événements à venir pour le Summer Game Fest. Etant donné l’absence de communication de la part d’Ubisoft, le site a contacté l’éditeur français, qui lui a confirmé qu’aucun Ubisoft Forward ou autre événement n’était prévu pour Ubisoft durant le mois de juin. Le représentant de l’éditeur a indiqué qu’il n’y aura pas d’autres événements pour Ubisoft avant « plus tard dans l’année ».

Il ne serait donc pas étonnant de voir un Ubisoft Forward être diffusé plutôt en septembre, comme c’était le cas en 2020, même si cela reste à confirmer pour le moment.

Quand peut-on espérer voir les jeux Ubisoft ?

Car après tout, Ubisoft a tout de même trois jeux importants à montrer avant la fin de l’année. Entre Skull & Bones qui devrait sortir aux alentours de septembre/octobre, Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope qui est toujours calé à 2022, et Avatar: Frontiers of Pandora qui doit s’offrir une sortie fin 2022 pour coller à l’arrivée d’Avatar 2 au cinéma, Ubisoft a besoin de temps de parole.

La cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest semble être propice à cela, surtout dans le cas de Skull & Bones, qui doit se montrer au plus vite après son gigantesque leak.

Pour les deux autres, les conférences constructeurs semblent être toutes désignées. On sait déjà qu’Ubisoft et Sony collaborent d’un point de vue marketing sur la communication autour d’Avatar: Frontiers of Pandora, ce qui en fait un candidat potentiel pour le State of Play de ce soir, qui doit montrer des jeux d’éditeurs tiers.

Quant à Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope, il semble être un peu tributaire de la tenue ou non d’un Nintendo Direct en juin. Axios le souligne également en montrant l’incertitude autour d’un Direct pour les prochains jours, tout en rappelant tout de même que l’année dernière, Nintendo avait attendu le 2 juin 2021 pour annoncer son Nintendo Direct du 15 juin. Tout est encore possible donc.