Assassin’s Creed Mirage : Un journal de développeurs dévoile plus d’infos, avec un filtre visuel rappelant le premier jeu

Pour celles et ceux qui veulent voir la vie en bleu

L’équipe d’Ubisoft Bordeaux nous explique ainsi pourquoi Mirage revient à l’esthétique du premier épisode de la saga, conçu comme une lettre d’amour pour la saga, à destination des fans.

On peut ainsi voir quelques bouts de gameplay avec tout d’abord du parkour, qui est décrit comme étant plus proche de celui dans les jeux mettant en avant Ezio (les meilleurs, diront des personnes de bon goût). Cette mécanique redevient centrale dans cet épisode, avec plus d’animations, plus d’obstacles, plus d’agilité pour Basim… En bref, tout ce qui rappelle les premiers opus.

Il en est de même pour l’infiltration et les assassinats, qui reviennent au cœur de l’expérience avec des petits détails qui renvoient directement aux aventures d’Altaïr et d’Ezio. D’ailleurs, on peut voir qu’un filtre « nostalgique » a été ajouté au jeu pour afficher des couleurs plus proches de celle du premier Assassin’s Creed, de quoi nous faire constater qu’effectivement, tout était très bleu à l’époque.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible dès le 12 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.