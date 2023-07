Assassin’s Creed Mirage fait le point sur Basim, le protagoniste de cet épisode

Même en étant un épisode de plus petite envergure pour la saga, Assassin’s Creed Mirage sera tout de même l’une des sorties majeures de cette fin d’année. Un retour aux sources espéré par de nombreux adeptes de la saga, qui vient rendre hommage au premier épisode avant que la série ne reparte sur des opus RPG plus ouverts. Basim, protagoniste de cet épisode, a déjà une petite notoriété étant donné qu’il est apparu dans Valhalla, et Ubisoft nous explique aujourd’hui tout ce qui fait la richesse de ce personnage.