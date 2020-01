Après avoir visité Kratos dans l’adaptation en jeu de cartes de God of War, on continue sur un format similaire mais du côté de nos super-héros avec Marvel Champions. Dernier né de la gamme JCE de chez Fantasy Flight Games, le jeu arrive dans une première version boîte avant la sortie de nombreuses et nombreuses extensions.

Marvel Champions se joue de 1 à 4 joueurs et il fonctionne bien dans ces configurations. Concernant le contenu de base de la boîte, vous trouverez 4 personnages : Spider-Man, Iron Man, Captain America et Black Panther. Du côté des méchants, vous trouverez dans cette boîte Le Rhino, Klaw et Ultron. A savoir que de nouveaux paquets sont déjà annoncés : Le Bouffon Vert, Les démolisseurs, Captain America, Miss Marvel ou encore Thor.

New York, lieu de détente et de super-affrontements !

Marvel Champions est un jeu de cartes évolutif pour un à quatre joueurs dans lequel vous allez incarner un super-héros de l’univers Marvel. Votre but sera de déjouer les plans et de vaincre les super-vilains voulant semer la désolation en ville. Vous allez ainsi choisir avant de commencer la partie votre super-héros, le vilain que vous souhaitez affronter, son niveau de difficulté, et mettre en place l’ensemble de la partie.

Il vous sera possible de construire votre propre deck comme d’utiliser des decks pré-conçus par le jeu. Marvel Champions fonctionne selon 4 archétypes de deck que vous pourrez ainsi expérimenter afin de trouver celui qui vous conviendra le mieux. Vous pourrez être ainsi davantage spécialisé dans l’attaque, la défense ou encore la pioche.

Une fois que votre deck est prêt, que le deck adverse l’est également, nous pouvons lancer la partie ! Marvel Champions, tout comme une bonne partie des jeux de cartes évolutifs de Fantasy Flight Games, se joue en coopération et se déroule de la même façon : la phase de joueur et la phase du jeu.

Lors de la phase du joueurs, vous allez pouvoir jouer des cartes, en payant leur coût en ressources. Vous pourrez également attaquer bien entendu le super-méchant que ce soit via des cartes, votre personnage ou des alliés que vous aurez recrutés. Une dimension très importante dans Marvel Champions est que vous jouez tout autant votre super-héros que son alter-ego dans la vraie vie. Ainsi, les actions possibles et proposées seront différentes dépendant que ce soit Peter Parker ou Spider-Man qui sera face visible. Cela affectera également le comportement du grand méchant de la partie.

Dépendant de votre statut, le méchant va soit manigancer si vous êtes en phase « humain » ou vous frapper si vous êtes en phase « super-héros ». Dans le premier cas, des jetons vont s’ajouter à la carte manigance, pouvant faire basculer l’affrontement avec des retournements de situations plutôt sympathiques. Dans l’autre phase, vous prendrez simplement des dégâts. Une fois cette première phase effectuée, une carte sera ajoutée dans le champ d’action du vilain, donnant des événements, des sbires ou encore des manigances secondaires. La partie se finit quant à elle si vous avez réussi à vaincre le jeu, et vous perdez si votre super-héros est battu.

Je suis le plus fort des super-héros !

Marvel Champions fait partie de ces jeux qui, dès qu’ils sont lancés, roulent tout seuls. On enchaîne les tours, on tente des stratagèmes pour optimiser ses tours, on essaie de calculer quelles cartes garder, lesquelles doit-on sacrifier, que doit-on prioriser… Qu’on se le dise, Marvel Champions est difficile, et une fois passé la partie d’initiation, on souffre, on perd, on recommence.

Marvel Champions arrive tout de même à s’adapter à tous, notamment par tout le système de deck et d’archétype. Au fil des parties, l’envie de créer son deck avec son personnage se fait vraiment ressentir et on va au final créer quelque chose qui nous ressemble le plus. Pratique, notamment lorsque l’on joue à plusieurs et que chacun doit se compléter afin d’optimiser sa partie, les tours de jeu, et avec un peu de chance, battre Ultron.

Le respect d’ailleurs de l’univers Marvel est immense, avec de nombreuses petites notions dans le jeu qui ajoutent de la profondeur à l’ensemble. Nos héros devront par moments faire face à des contraintes personnelles, forçant nos héros à ranger pendant un moment le costume par exemple, ou votre nemesis pourra être invitée par le super-méchant pour vous donner encore plus de fil à retordre.

Si vous ajoutez à tout cela en plus les futures extensions, vous avez avec Marvel Champions un pur concentré de jeu de cartes évolutif, avec une formule qui respecte de plus totalement l’univers dans lequel il est tiré !

Pour qui s’adresse Marvel Champions ?

Vous aussi, vous rêvez d’endosser la cape et le slip, et de devenir le nouveau super-héros Marvel ? Eh bien Marvel Champions sera bien entendu fait pour vous. Pour les amateurs de comics et du MCU, pas de soucis, le jeu vous convaincra immédiatement avec ses illustrations vraiment réussies retranscrivant de façon assez impressionnante l’esprit comics général.

Pour une première partie, comptez bien une trentaine de minutes pour la lecture de règles et la mise en place, puis entre 45 et 90 minutes de partie. Du côté du matériel, on retrouve des tas de cartes de bonne qualité, des marqueurs de bonne facture et des compteurs de vie à assembler soi-même. Le tout servi dans une boîte qui vous servira pour ranger petit à petit l’ensemble des paquets additionnels. A noter la présence d’un thermoformage plastique, chose plutôt inhabituelle du côté de Fantasy Flight Games, plus habitué aux moules en cartons englobant une bonne partie du contenu de la boîte.

Marvel Champions est la belle réussite du côté de Fantasy Flight Games. Un jeu de carte évolutif qui fonctionne vraiment de bout en bout, où nous avons qu’une envie : construire nos decks et combattre des ennemis en boucle !