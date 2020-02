Marvel’s Avengers lâche déjà ses trophées et succès

Pas plus tard qu’hier, Square Enix nous a annoncé l’ouverture des précommandes pour Marvel’s Avengers tout en lâchant une nouvelle bande-annonce et les jaquettes officielles. Cette fois, le titre refait parler de lui pour la présentation de ses trophées et succès. Oui, déjà. On fait donc un peu le point sur les objectifs à réaliser.

Une liste classique qui en dit long

C’est le site Exophase, qui regroupe l’intégralité des trophées et succès de chaque jeu qui arrivent sur le PSN et le Xbox Live, qui a diffusé les succès de Marvel’s Avengers. Il s’agit de la version Xbox One donc, avec un Gamerscore total de 1000G à débloquer. Pour l’instant, la liste est en anglais, mais on vous la partagera à nouveau lorsque la traduction officielle sera tombée.

S’il est étonnant que les succès soient dévoilés aussi tôt, cela arrive parfois lorsqu’un studio publie un peu trop tôt son titre. Dans cette liste, on y retrouve quelques objectifs relativement standards, comme obtenir le Rang 25 dans chaque faction, réaliser des contrats, collecter des artefacts et d’autres joyeusetés.

Bien sûr, et on vous met en garde, il y a aussi des trophées liés à l’histoire. Attention donc aux éventuels spoilers, on vous prévient. Certains objectifs nous parlent de certains éléments scénaristiques (certes, prévisibles) mais aussi de la présence du grand méchant. Des sujets que l’on avait déjà évoqué en interview d’ailleurs.

On vous laisse sur la liste des succès, en anglais donc. Les potentiels spoilers se situent à la fin, après le succès « Top Priority ». Vous pouvez aussi retrouver cette liste sur le site Exophase, où vous pourrez masquer les objectifs liés à l’histoire.