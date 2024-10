Bloober Team dévoile son nouveau jeu Cronos: The New Dawn, un survival-horror retro-futuriste

Voyagez entre le présent et le futur

Sans grande surprise, Cronos: The New Dawn se présente comme un survival-horror qui sera jouable en vue à la troisième personne et qui est situé dans un monde décrit comme étant à la croisée des chemins entre le style « brutaliste de l’Europe de l’Est » et « la technologie retro-futuriste ». Après tout, le jeu voudra jouer entre le passé et le futur.

Dans le passé, il sera question d’assister à un événement cataclysmique qui a changé l’Humanité, tandis que le futur nous montrera à quel point il est difficile de suivre dans ce nouveau monde. De notre côté, on incarnera un agent travaillant pour une organisation du nom de « Collective », qui est à la recherche de portails pouvant vous ramener dans la Pologne des années 80.

Un sacré pitch mais peu de gameplay à se mettre sous la dent pour le moment. Tout ce que l’on nous promet, c’est qu’il faudra avoir des réflexes aiguisés lors des affrontements et que l’on combattra les restes d’une Humanité dangereuse.

Ce Cronos: The New Dawn est prévu pour l’année 2025 sans plus de précisions, et sera disponible sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series.