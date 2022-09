Aperçu High on Life – C’est vraiment d’la bonne !

High On Life, c’est vraiment LE jeu qui a marqué les esprits lors de son annonce en juin dernier, avec un trailer bien marrant. Comme prévu, le soft de Squanch Games était présent à cette Gamescom, et nous avons pu nous y essayer. Il n’y a pas à dire, c’est clairement de la bonne !

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué et terminé la démo de High On Life, qui durait 25 minutes environ, et représentant quelques passages vus dans le trailer de l’Opening Night Live. Le titre a été testé sur PC à la manette.

Un univers complètement fou qui fonctionne bien

Pour vous remettre dans le contexte, nous allons déjà rappeler ce que l’on sait de l’histoire du soft. Nous incarnerons un chasseur de primes armé d’une pétoire parlante, dans un monde où un cartel extraterrestre transforme les humains en drogue dure. Votre but sera tout simplement de démanteler ce cartel, et réussir à sauver l’humanité toute entière.

Sur un pitch terriblement simple, High On Life nous a surpris – ou pas du tout – par son humour, extrêmement proche de Rick & Morty voire évidemment du sublime Trover Saves The Universe. Les dialogues étaient clairement hilarants et sans queue ni tête sur cette démo. On retient notamment un passage où le personnage tue un enfant extraterrestre – ce qui est horrible évidemment -, avant d’apprendre bien plus tard par sa mère qu’il était en fait âgé de 30 ans, ce qui pour leur espèce équivaut à l’adolescence. Clairement, rien qu’avec ce genre de contexte, on peut s’attendre à une aventure totalement loufoque qui devrait plaire à tout le monde, à condition d’aimer évidemment l’humour et les dialogues du soft, ou ce que l’on voit dans un Rick & Morty en l’occurrence.

Soit dit en passant, le jeu sera plus ou moins connecté à Trover Save the Universe, proposant exactement le même background. Si nous nous demandons encore s’il sera possible de croiser quelques personnages aperçus dans le premier jeu de Squanch Games, High On Life tiendra néanmoins fortement la route artistiquement. Le côté débile et marrant du soft est parfaitement en accord avec l’habillage, qui nous fera certainement visiter pas mal de planètes. En sus, le titre était plutôt joli à regarder, avec des niveaux de détail largement satisfaisants et une optimisation qui, sur cette démo, était franchement décente. Nous avons déjà hâte d’en voir plus sur le jeu final tant High On Life dispose d’un univers envoutant.

Classique mais efficace dans son gameplay

En plus de sa pointe d’humour, le gameplay de High On Life sera globalement efficace. Les gunfights semblent solides avec un certain dynamisme et un bon retour. La seule arme loufoque de la démo disposait d’un tir secondaire, un lance-grenade pour expulser dans les airs les ennemis représentant des fourmis mutantes et ainsi les ajuster tranquillement. Un couteau était aussi de la partie, et donnait la possibilité d’effectuer des exécutions intéressantes tout en étant une bonne option pour le corps à corps.

High On Life se dotera aussi d’un côté plateforme en plus des gunfights. Le couteau sert en effet de lasso pour accrocher diverses surfaces, afin de dynamiser cette phase pas vraiment déplaisante. La construction ne semble clairement pas en reste avec un bon level-design pas avare en verticalité. Il n’y a plus qu’à voir si de nombreuses séquences de ce style seront de la partie sur, pourquoi pas, d’autres planètes mais rien que sur cette démo, c’était bougrement solide.

Qu’on se le dise, le titre s’est révélé relativement fun et offrait une pseudo sensation de liberté sympathique dans le niveau que nous avons essayé. Il ne nous reste plus qu’à voir s’il ne sera pas trop dirigiste, et proposera une vraie liberté dans le produit final. Enfin, nous avons pu voir au début de la démo un hub permettant d’accepter des missions contre de l’argent, ce qui devrait nous autoriser à acheter certainement divers équipements ou améliorations.

Une chose impossible à observer sur cette démo, et il nous tarde d’en voir plus sur une nouvelle build du jeu, ou potentiellement une nouvelle vidéo de gameplay. Qui plus est, nous avons pu finir la démo sur le combat contre 9-torg, déjà présenté en vidéo lors de l’Opening Night Live. Il s’est avéré pour le moins nerveux et plutôt fun, avec différents patterns à assimiler rapidement afin d’éviter ses attaques. Il devrait certainement y avoir d’autres boss de cette trempe dans le jeu final, du moins nous l’espérons.