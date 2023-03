Aperçu Dordogne – Les doux plaisirs d’une bulle bucolique au fil de l’eau

Ces dernières années, les jeux français, et notamment indépendants, ont le vent en poupe. La preuve avec des jeux comme Tchia, prévu pour cette semaine, Tinykin, ou encore le récent Stray, sacré aux Pégases du jeu vidéo début mars. Dévoilé il y a près de trois ans et mis en lumière également lors de notre première édition de l’AG French Direct en 2020, nous avions pu nous entretenir avec un des créateurs de Dordogne, Cédric Babouche, lors d’une interview en exclusivité.

Développé par le Français et son équipe d’une trentaine de personnes au sein de son studio Un jeu ne sais quoi, avec l’aide du studio d’animation Umanimation, Dordogne est édité par Focus Entertainment grâce à son label de jeux indépendants, et est désormais attendu au printemps 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Jusqu’alors assez mystérieux sur son histoire qu’il place au centre de son intérêt, mais aussi sur ses mécaniques de gameplay, et après un court aperçu il y a quelques mois de cela, nous avons eu la possibilité de rejouer durant près d’une heure à ce futur OVNI (dans le bon sens du terme) du jeu vidéo français.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu nous essayer à une démo de Dordogne, sur PC, qui couvrait les deux premiers chapitres du jeu, pour une durée totale de près d’une heure, le tout à la manette. À noter que dans le cadre de cette preview, nous n’étions pas autorisés à capturer notre session de jeu. Ainsi, les illustrations accompagnant notre ressenti nous ont été fournies par l’éditeur.

Je repense à ces après-midi…

Dans Dordogne, vous incarnez Mimi, une jeune femme âgée de 32 ans dans le présent du jeu situé en 2002. Tout juste licenciée, la jeune femme vient également de perdre sa grand-mère, avec laquelle elle entretenait une relation distante, du moins il a plus de 20 ans, jusqu’à ce que son père, Fabrice, coupe les ponts avec sa propre mère, Nora, la grand-mère de notre héroïne. Alors que Fabrice, souhaitant se débarrasser aussi vite de ces souvenirs (sûrement) très douloureux, et le déménagement de la maison étant proche, Mimi décide de partir seule à l’aventure et de se rendre dans la région de Sarlat, en Dordogne, visiter la maison de sa grand-mère.

Mais une raison la pousse davantage à s’y rendre : une lettre, écrite et laissée par sa grand-mère, lui indiquant la présence d’une autre lettre et d’une boîte à retrouver, afin qu’elle se souvienne des merveilleux moments passés dans cette maison familiale de campagne. Car Mimi n’a aucun souvenir, ou presque, des étés passés en Dordogne, et sa soif d’aventure et de connaissances va l’emmener jusqu’au plus profond de ses souvenirs inconscients.

Grâce à deux temporalités, Mimi va devoir fouiller la maison de sa grand-mère à la recherche d’indices, puzzles et autres clés ou lettres manuscrites pour tenter de reconstituer le passé. Mais aussi la vie de ses grands-parents, Nora et Edouard, décédé alors que la jeune fille avait à peine une petite dizaine d’années. Ou encore les raisons ayant poussé Fabrice, et Héléna, les parents de Mimi, à s’éloigner totalement des grands-parents paternels.

Le passé se déroule, pour l’heure, avec les éléments que nous avons pu approcher, en 2002, soit 20 ans auparavant, alors que Mimi n’est âgée que de 12 ans. Pas du tout charmée à l’idée de passer tout un mois chez sa grand-mère, désormais veuve, et de laquelle elle se sent de moins en moins proche, la jeune fille traînera la patte et ne fera preuve d’aucune bienveillance envers la vieille femme, du moins durant les premiers jours sur place.

Après une heure de jeu, nous sommes encore dans le flou concernant les événements ayant pu conduire à l’éclatement de la famille. Si ce n’est un tas de lettres retrouvées, permettant de nous rendre compte que les relations entre Héléna, la mère de Mimi, et Nora n’ont par exemple jamais été au beau fixe. Ou encore que Fabrice et son père, Edouard, ont toujours eu une relation conflictuelle, alors que le fils voulait s’engager dans l’armée, tandis que ses parents entretenaient également des relations difficiles avec certains voisins concernant l’éducation de leur enfant.

Des grands-parents qui semblent donc entiers, avec un avis sur tout, quitte à parfois blesser ou incommoder les personnes concernées. Cette impression est néanmoins contrastée quand l’on remarque le soin que prend Nora à s’occuper de sa petite-fille, qu’elle sait éloignée d’elle depuis la disparition de son mari, et dont le mode de vie parisien, et même bientôt nord-américain (la jeune fille et ses parents s’apprêtant à déménager aux USA d’ici quelques semaines), ne correspond pas vraiment à ses idéaux. Notamment en termes de rythme de vie ou encore d’alimentation, ce qu’elle ne manque pas de faire remarquer à la jeune intéressée.

Plein de questions subsistent donc, notamment en ce qui concerne l’évolution des souvenirs de la fillette, mais également concernant l’avenir de la maison familiale, menacée par une vente expéditive plutôt que par une gestion laissée aux successeurs, même si l’on a déjà nos théories à ce sujet. Pour l’heure, le scénario de Dordogne ne s’est que trop peu dévoilé, et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci donne envie de voir la suite, d’autant plus qu’il est intimement imbriqué dans des mécaniques de gameplay originales.

… Ensoleillés, au bord de la Dordogne

Nous l’avons dit, dans le passé, les relations entre Mimi et Nora, sa grand-mère, n’ont pas toujours été au beau fixe. Du moins jusqu’à ce que Nora se confie à Mimi un classeur précieux, lieu d’échanges épistoliers avec Edouard son défunt mari, et où la jeune fille pourra coller stickers, photos, mais aussi poèmes en lien avec la maison, la région, la Dordogne, ou la nature notamment. Les lettres sont d’ailleurs au cœur de l’aventure puisque nous avons déjà pu mettre la main sur près d’une dizaine d’entre elles, entre de multiples interlocuteurs (notamment des correspondants au Mexique), durant notre heure de jeu.

Un classeur très bien organisé, qui vous permettra également de vous repérer dans l’espace, puisqu’une carte des environs, laissée par votre mère dans votre valise, permet d’apercevoir 7 lieux notables à découvrir, le premier étant la maison familiale et le second les berges de la Dordogne. Le classeur est également le lieu d’un mémo, symbolisant les étapes de votre journée, mises à jour automatiquement, faisant que le jeu est tout de même très dirigiste, ensemble narratif oblige, sans que cela ne soit indigeste pour autant.

Dans ce classeur, vous pourrez également retrouver des stickers, ramassés aux quatre coins des décors somptueux et peints à la main à l’aquarelle, pour son plus bel effet, et symbolisés par des losanges oranges avec lesquels interagir. Dans l’environnement, apparaîtront également, parfois, des mots-clés, écrits en gros, avec lesquels interagir, ce qui vous permettra de les noter dans le classeur afin d’en tirer 3 phrases pour composer des poèmes un peu plus tard. Pour la petite histoire, vous pourrez également ramasser des cassettes audio, relatant des discussions entre Nora et Edouard, du moins pour celle que nous avons trouvée.

Enfin, lors de phases de dialogues avec Nora par exemple, vous pourrez choisir entre plusieurs cas de figure, reflétant pour la plupart votre humeur ou votre réaction à une phrase, mais débloquant également leur présence dans le classeur, poussant forcément à la rejouabilité pour tous les débloquer. Si tant est que cela soit possible en « New Game+ » par exemple, ou en revivant les scènes différemment, ce que nous ne savons pas encore.

Cette collection sera normalement étoffée au fil des chapitres puisque, pendant notre démo, seuls trois stickers ont été trouvés dans le premier chapitre, quatre autres étant par exemple encore inconnus. Pareil pour le deuxième chapitre du jeu, où plusieurs stickers nous restaient encore à découvrir. Au fil de l’aventure, vous débloquerez également un appareil photo, vous permettant d’immortaliser les paysages ou les personnes comme votre grand-mère, avant de coller tous ces éléments sur des pages vierges et de les assembler comme bon vous semble, dans un style scrapbooking ce qui fait évidemment penser à des jeux récents comme SEASON: A Letter to the Future, notamment, et faisant du journal de chacun des joueurs et joueuses, un ensemble différent et personnel.

Concernant le reste des mécaniques, celles-ci semblent des plus classiques : déplacement dans toutes les directions, au sein d’environnements en 2D, et peints à la main, on le rappelle, avec la possibilité d’interagir à tout moment avec de nombreux éléments à l’écran, entraînant des fenêtres contextuelles de dialogues où Mimi se parlera toute seule et commentera l’action, l’objet ou le lieu en question. Certaines séquences seront présentes sous forme de cinématiques, doublées intégralement en français et qui sont vraiment satisfaisantes qualitativement parlant. Mimi disposera également d’un téléphone portable, dans le présent évidemment, lui permettant de communiquer avec ses proches, chose que l’on a peu vue pour l’heure.

Enfin, le jeu semble s’accompagner pour l’instant d’un sound design des plus réussis, avec des sons rappelant agréablement les paysages calmes et bucoliques d’une Dordogne sage, tandis que les énigmes sont en l’état notre petite déception, trop simples à notre goût, et certaines demandant bien trop de manipulations, imprécises parfois, du moins à la manette.

On retrouvera par exemple une boîte aux lettres à secouer pour faire tomber une clé, ou encore une allumette à craquer pour enflammer une bougie. Reste à voir quelle sera l’évolution de cette section-là, les énigmes et autres puzzles étant l’un des éléments marketing du jeu.