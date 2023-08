Dordogne se met à jour et propose entre autre désormais de rejouer les chapitres

Mimi encore plus mimi

C’est une belle preuve d’écoute de la communauté que vient de faire le studio Un je ne sais quoi et l’éditeur de Dordogne, Focus Entertainment, puisqu’après plusieurs semaines de disponibilité, le jeu se met à jour et propose donc de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, et pour certaines, très largement demandées depuis sa sortie.

En tête des ajouts majeurs au jeu, et nous vous en parlions d’ailleurs dans notre test, nous regrettions l’absence de possibilité de rejouer les chapitres dans lesquels nous aurions manqué certains autocollants, ou pour faire d’autres choix de dialogue, afin de compléter notre livre de souvenirs.

Grâce à cette mise à jour disponible sur toutes les plateformes, vous aurez à loisir d’explorer d’autres chemins, d’autres voies possibles afin de vivre l’intégralité de l’expérience telle que pensée par les développeurs. Mais cette nouvelle feature demeure finalement bien plus complète qu’espérée, puisque désormais, à chaque début de chapitre, vous pourrez choisir de le rejouer, mais vous trouverez également dans le nouveau sous-menu du jeu « Sélection de Chapitre », un résumé de celui-ci ainsi qu’une vitrine des objets ramassés et ceux restants à découvrir pour savoir où vous en êtes.

De plus, en passant par ce même menu, vous aurez à loisir de passer rapidement toutes les cinématiques déjà vues, afin de vous concentrer sur votre expérience de jeu pure. Un ajout très intéressant, bien que cela restera dommage de passer ces magnifiques séquences, tout en offrant la possibilité, même pour les anciennes sauvegardes, d’accéder à ces fonctionnalités sans avoir à relancer une partie de zéro.

Enfin, de nombreux autres ajouts plus ou moins importants viennent compléter ce patch comme des corrections grammaticales, des corrections concernant la position de Mimi dans certaines séquences, des résolution de bugs de sons, amélioration de la fluidité mais aussi de certaines animations, tout en proposant l’habituel écran de mise en garde sur la photosensibilité possible des joueurs et joueuses, jusqu’alors absent.

Bref, une bien belle mise à jour qui va venir renforcer les belles qualités de ce Dordogne qui respire bon l’été, et donc disponible depuis le 13 juin dernier sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Xbox Game Pass.