Dordogne : Nous l’avons vu, ce qu’il faut savoir sur la production attirante de Un Je Ne Sais Quoi et Umanimation

Annoncé en 2020 et présenté dans l’un de nos AG French Direct, Dordogne, par les studios girondins UN Je Ne Sais Quoi et Umanimation, était lui aussi présent à la Gamescom. L’occasion d’y tester le prototype qui a permis au soft d’être édité par Focus Entertainment, et de discuter avec Aymeric Castaing – Umanimation – présent sur place. Voici ce qu’il faut savoir sur ce titre français, très accrocheur.

Entre passé et présent

Première chose à savoir sur le titre de Un Je Ne Sais Quoi et Umanimation, c’est qu’il nous permettra d’endosser le rôle de Mimi, 32 ans. Ayant perdu sa grand-mère, notre jeune femme range sa maison de campagne, et y trouve des souvenirs de son enfance. Ainsi, nous prendrons le contrôle de Mimi, 10 ans, qui devra justement retrouver ces heureux souvenirs, et ainsi les coller directement sur son carnet.

Sur ce pitch de départ, nous retrouverons très certainement un aspect émouvant et poétique, qui nous fera voyager dans diverses contrées françaises. Car en effet, le jeu sera un gros mélange de différents panoramas français dont un certain marché de Sarlat, que nous pourrons traverser dans l’un des chapitres de Dordogne. Ce voyage sera en clair une bouffée d’air rafraichissante non négligeable qui fera un bien fou à l’industrie vidéoludique.

En tout cas, le peu que nous avons vu est prometteur comme l’histoire, qui sera certainement captivante. D’ailleurs, la session de jeu que nous avons testée nous mettait dans la peau de Mimi, 10 ans, qui se promenait notamment dans la maison de sa grand-mère, voire dans l’un des décors saisissants de Dordogne. En général, il faudra parcourir les nombreux tableaux, y récupérer quelques souvenirs en les prenant en photos ou en prenant le son de la nature, puis ensuite les choisir et les coller sur votre carnet. De petits mini-jeux seront aussi de la partie pour récupérer lesdits souvenirs, comme par exemple allumer une bougie à l’allumette en réussissant quelques manipulations via le joystick de la manette.

Il s’agit là d’une infime partie de ce que Dordogne aura probablement à nous proposer. Il y a fort à parier que le jeu sera globalement accessible, tout en nous offrant une narration exemplaire. Nous avons des réserves sur la potentielle répétitivité des situations dans Dordogne, mais cela sera forcément à vérifier sur le jeu final, qui parait prometteur et pour tout le monde sur la progression dans les chapitres. Il est à noter qu’il y aura également des passages avec Mimi, 32 ans, et on espère que ce passage du passé au présent sera réussi voire intéressant dans la pratique.

Une peinture vivante d’interactivité, et un court métrage d’animation à venir

Bien entendu, il faut savoir que la direction artistique de Dordogne sera aussi particulière qu’hypnotisante. Le titre des studios Un Je Ne Sais Quoi et Umanimation se dirige vers une esthétique totalement peinte à la main façon aquarelle, pour un résultat qui est pour l’heure assez saisissant et sortant évidemment des sentiers battus. Le travail achevé est donc titanesque, d’autant que selon les dires d’Aymeric Castaing, la plupart des artistes étant principalement dans la 3D ont dû être formés pour mettre au point cet habillage dessiné à la main, vraiment grandiose.

Autre info intéressante sur Dordogne : le titre aura même droit à un préquel sous forme d’un court métrage d’animation. Nous ne savons pas réellement quand il sortira, mais sachez qu’il suivra en tout cas le parcours de la grand-mère de Mimi, histoire de boucler la boucle de la franchise. Qui plus est, le court métrage d’animation aura également la même esthétique, histoire de coller avec Dordogne.

En somme, tout ceci est excitant, et sachez que le jeu sera édité par Focus Entertainment – éditeur de licences comme The Surge et prochainement Atlas Fallen. C’est un partenariat qui a donné indéniablement plus de moyens au studio, qui sont passés récemment à un peu plus de 32 personnes. Cela nous laisse l’espoir d’avoir un jeu peaufiné et surtout de qualité. Du moins on l’espère, d’autant que le soft sortira cette fois-ci sur toutes les plateformes, a contrario des versions PC et Switch annoncées à la base.

C’est tout ce qu’il fallait savoir sur Dordogne pour l’heure, et notez que le titre devrait arriver l’année prochaine sur pratiquement toutes les plateformes soit PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.