Dordogne s’illustre dans un trailer en français avant son lancement

Dernière ligne droite avant la sortie

Puisque le jeu a désormais une renommée internationale, on le voit beaucoup faire sa promotion en anglais, ce qui est forcément dommage étant donné l’endroit qu’il dépeint. Mais pour l’AG French Direct, c’est bien le dernier trailer qui est diffusé en français, histoire de rassurer les amoureux de notre langue en confirmant que le doublage VF sera de la partie. De quoi nous donner envie de découvrir le titre avec encore un peu plus d’impatience.

En plus de ce passage dans l’émission, Dordogne sera aussi au cœur d’une interview bientôt disponible et réalisée par nos soins avec Cedric Babouche, qui devrait grandement intéresser toutes celles et ceux qui gardent un œil sur le titre.

Dordogne sera disponible dès le 13 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date qui revient en détails sur tout ce qu’il faut attendre du titre.