Animal Crossing New Horizons bat tous les records aux USA

Alors que la toute nouvelle mise à jour se prépare, avec notamment l’arrivée de Rounard le 23 avril, et que certaines nouvelles fonctionnalités ont été récemment dataminées, le nombre de ventes d’Animal Crossing New Horizons aux USA vient d’être dévoilé. Et, comme l’on aurait pu prévoir, c’est un carton !

Ça fait un paquet d’insulaires !

Alors que les ventes au Japon des versions boîtes avaient été dévoilées il y a quelques semaines, et tutoyaient déjà les sommets, il s’agit cette fois des ventes outre Atlantique qui battent des record. En effet, d’après The NPD Group qui a communiqué sur ces chiffres, Animal Crossing New Horizons a été le jeu le plus vendu au mois de mars 2020, en sachant que cet opus n’est sorti que le 20 mars !

En plus de chiper la première place du classement des jeux vidéo vendus au mois de mars aux USA en l’espace de 10 jours, Animal Crossing New Horizons s’est également hissé à la deuxième place des meilleurs jeux vendus sur l’année 2020 juste derrière Call of Duty : Modern Warfare ! Ces chiffres ne prennent en compte que les ventes physiques, le dématérialisé n’est pas pris en compte mais risque seulement de faire exploser le record du nouvel opus d’Animal Crossing.

Autre bonne nouvelle pour Nintendo, l’arrivée d’Animal Crossing New Horizons a permis aux ventes de Nintendo Switch d’exploser également outre Atlantique puisqu’elles ont doublé par rapport à l’année dernière.

Pour rappel, Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.