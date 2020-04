En jouant à Animal Crossing New Horizons, beaucoup se sont demandés où était passé Rounard. Bonne nouvelle, le marchand d’art plus ou moins honnête fera son retour grâce à la prochaine mise à jour. Et il n’arrive pas seul dans une petite vidéo qui détaille ce à quoi l’on peut s’attendre dans les prochains mois grâce à la nouvelle mise à jour. Certaines nouveautés avaient été dataminées il y a peu.

De nouveaux marchands

Nintendo l’avait teasé lors de son Direct Mini, Racine fera son retour cette semaine dans Animal Crossing New Horizons. Elle viendra s’installer avec son stand sur la place pour vous vendre des graines de fleurs mais également de quoi planter des arbustes et des haies sur votre île pour ramener un peu de nature dans cet endroit.

Et Rounard viendra amarrer son Rounarama sur la petite plage secrète que l’on retrouve au nord de chaque île. Il vous vendra des meubles chers mais surtout des œuvres d’art par toujours très légitimes si l’on en juge par la possibilité de zoomer sur l’objet. Cela ne sera pas de trop pour chercher la preuve d’une contrefaçon et éviter les arnaques.

L’ajout de statues et tableaux veut aussi dire que le Musée s’agrandit pour ajouter une quatrième section, la galerie d’art. De quoi occuper ceux qui commencent à ne plus trouver de nouveaux fossiles.

Les prochains évènements d’avril-juin

Jour de la nature (23 avril au 4 mai)

Pendant cette période, il y aura du changement pour les cinq habituelles activités Miles Nook+. En effet, l’une d’entre elle sera toujours liée à la nature.

1er mai (1er au 7 mai)

Début mai, un Ticket Miles Nook spécial vous permettra d’atteindre une nouvelle île mystère unique. On ne sait pas grand chose à son sujet mais on voit clairement Charly de dos lors de cette section du trailer.

Journée internationale des musées (18 au 31 mai)

On retrouvera Thibou en forme lors de cette célébration des musées. Il organisera donc un rallye tampon qui vous demandera de bien observer les éléments exposés si vous voulez gagner une récompense.

Saison des mariages (1er au 30 juin)

En juin, Joe le roi de la photographie vous attendra sur Photopia pour aider Serge et Risette. Ils espèrent en effet célébrer leur mariage avec la plus belle photo possible. Ils vous récompenseront avec des objets thématiques exclusifs. Logique quand on voit le nombre de mariages célébrés dans le jeu en ce moment pour respecter le confinement.

Animal Crossing New Horizons se mettra à jour le 23 avril, ce jeudi donc, et en attendant vous pouvez retrouver notre critique mais aussi notre guide ou la section dédiée au jeu sur notre Discord.