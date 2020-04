Une tonne de fonctionnalités dataminées pour Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons occupe déjà pas mal de monde en ces temps de confinement, mais ce n’est pas près de s’arrêter si l’on en croit les récentes découvertes issues d’un dataminage. Bien que cela ne garanti pas que ces fonctionnalités arriveront prochainement ou seront un jour déployées, les recherches de ce genre dans le code d’un jeu se révèlent le plus souvent confirmées par la suite. Ainsi, si vous ne souhaitez pas être potentiellement spoilé, vous pouvez vous arrêter là.

Une tonne de futures fonctionnalités découvertes ?

I’ve not posted much about this, but I think it’s a good time to share some secrets about unreleased features in Animal Crossing that game code hints at… Some of this might make it into the Earth Day update, some might change before release Mute #ACspoilers if not interested — Ninji 🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇮 (@_Ninji) April 19, 2020

On doit ces trouvailles à Ninji, un internaute qui a farfouillé dans les fichiers et le code du jeu. Voici la liste de ce qu’il a découvert avec des nouveautés qui pourraient potentiellement arriver plus tard :

Deux nouvelles améliorations pour le musée

Une section dédiée à l’art est mentionnée

Deux nouvelles constructions indépendantes : La boutique du musée, et le café du musée (ce dernier comprenant une section Gyroïde)

Rounard semble avoir un bateau qui accostera sur la « plage secrète » au nord de l’île (la mécanique des fausses œuvres d’art fera donc potentiellement aussi son retour)

Les buissons sont mentionnés : azalée, hibiscus, houx, hortensia, camélia, et osmanthus (bien que ceux-ci puissent changer, la liste a en effet été modifiée entre la version 1.0.0 et 1.1.4)

Des légumes pourraient être cultivés : tomate, blé, canne à sucre, pomme de terre, carotte, citrouille

La mise à jour 1.0.0 contient un fichier pour une page Bébêtopédie « Fruits de mer » qui devrait contenir 33 éléments (seule la palourde japonaise est actuellement dans le jeu)

Il semble y avoir une troisième amélioration de la boutique Nook

La natation est mentionnée ainsi que la plongée qui vous permettra d’obtenir des poissons (différents de ceux obtenus via la pêche) et des algues (une partie du fichier de sauvegarde est déjà réservée pour les stocker)

Il existe des interfaces d’achat inutilisées dans le jeu pour le jardinage, le musée (peut-être la boutique du musée susmentionnée), l’immobilier, et la galerie

Il y a une fonction qui stocke un « rapport de jeu » (les statistiques de Nintendo sur le gameplay) avec trois variantes : les recettes de craft, les recettes de vêtement, et les recettes de cuisine – (seul le craft est réellement utilisé, les deux autres viendront peut-être par la suite)

Certaines choses ont été supprimées depuis la version 1.1, la liste mentionnant «Buissons » et les noms de légumes ont été modifiés pour répertorier «FlBu, V0, V1, V2,…» à la place, une mention de la boutique de Rounard est passée de «TsunekichiShop» à «TShop». «TShop» semble être une liste de portes que les bâtiments peuvent avoir

Depuis la mise à jour 1.1, «WOffice», qui n’est pas encore utilisé a été ajouté

Il existe une liste de types d’objet qui répertorie chaque type utilisé dans le jeu, à l’exception de « Art » et « Plats »

On rappelle que cela ne veut pas forcément dire que tous les éléments arriveront plus tard, mais cela fourni tout de même quelques indices. Certains viendront peut-être par la suite et d’autres non. Pour le dernier cas de figure, on précise qu’il arrive assez souvent que l’on retrouve des éléments non utilisés dans un jeu.

