Animal Crossing New Horizons : Le résumé complet du Direct

Comme prévu, Animal Crossing : New Horizons a eu droit à son propre Nintendo Direct. Pendant près de 28 minutes, on a pu donc en apprendre un peu plus sur le jeu qui restait encore bien vague à un mois de sa sortie. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le jeu avec un un résumé de toutes les informations tombées pendant cette présentation.

Toujours meilleur que Stéphane Plaza

Tom Nook a eu la gentillesse de structurer le Direct en trois parties pour plus de clarté. La première partie était consacrée aux informations déjà connues pour mettre à niveau tout le monde mais aussi approfondir le tout. C’est à cette occasion que l’on a pu découvrir le début du jeu et surtout le processus de sélection de l’île. Détail qui pourra plaire à ceux qui veulent être dépaysés, il sera possible de choisir dans quel hémisphère se situe notre île.

La différence est importante puisque les saisons ne sont pas les mêmes. Sans jouer avec la date de sa Switch, on pourra donc naturellement se rafraîchir dans la neige en plein été et profiter de la chaleur virtuelle pendant les mois les plus froids. Un soin tout particulier a d’ailleurs été apporté pour marquer chaque saison d’un point de vue visuel tout comme au niveau des activités proposées.

Et puisque les autres habitants arrivent sur l’île en même temps que vous, vous pourrez vous même choisir l’emplacement de leur tente pour que tout soit exactement comme vous le voulez. Au départ, il y aura également deux infrastructures de base. Le Bureau des résidents permettra d’accéder à une première boutique ainsi qu’à la première table de craft. C’est également ici que l’on pourra personnaliser ses différents meubles.

L’autre endroit important est l’aéroport. Comme on peut s’en douter, c’est via ce lieu que pourront arriver les visiteurs ou que vous pourrez aller voir vos amis. Cela servira également de bureau de poste pour pouvoir envoyer lettres et cartes postales.

Mais aussi meilleur que Steve Jobs

Nook Inc. proposera des services spéciaux tels que la mise à disposition du Nook Phone, outil essentiel, notamment pour prendre les plus belles photos. L’appareil pourra télécharger différentes applications au fur et à mesure. Mais pour s’informer, il faudra surtout compter sur le bulletin insulaire. Chaque matin, Tom Nook fera un résumé de toutes les informations à savoir sur la vie de l’île pour la journée.

En plus de la création d’objets, la collecte des Miles Nook devrait bien vous occuper. En effet, il s’agit d’objectifs à accomplir pour gagner une seconde monnaie en plus des habituelles Clochettes. Les Miles Nook permettent d’accéder à d’autres objets et services tout en donnant un but optionnel à ceux qui trouvent parfois qu’Animal Crossing manque d’activités à faire.

Pour rythmer un peu le quotidien, des événements pourront survenir. On pense notamment à certains insectes bien plus dangereux qu’avant, au point de nécessiter des antidotes en cas de morsure ou piqûre. Il y aura toujours quelques surprises pour ceux qui veulent se balader la nuit. Et comme on est sur une île, il y aura parfois de pauvres naufragés qu’il faudra aider.

En cas de souci, il sera possible d’appeler un hélicoptère pour se téléporter à un lieu précis de la carte. Mais attention, la fonction semble utiliser des Miles Nook donc pas question d’en abuser. Surtout quand ils peuvent également servir à acheter des tickets pour aller explorer des îlots vierges. Cela permettra de récolter de nouvelles ressources mais aussi de faire d’autres rencontres.

La tente Quechua, ça va 5 minutes…

Si le camping a ses limites pour vous, vous pourrez bien entendu remplacer votre tente par une maison comme dans les autres Animal Crossing classiques. Toute la personnalisation habituelle est là et même encore plus poussée, à condition comme toujours de bien vouloir s’endetter sur 20 ans auprès de Tom Nook.

Grâce au Nook Phone, il sera possible d’inviter les autres personnes qui utilisent le jeu sur cette console pour jouer jusqu’à quatre sur la même machine. Huit joueurs humains pourront d’ailleurs habiter une même île commune. Pour le multijoueur local, celui qui a invité les autres sera le leader et les autres, les acolytes. La caméra suivra le leader et les autres ne pourront donc pas trop s’éloigner.

Le leader pourra laisser son rôle aux autres très simplement et à la fin de la session à plusieurs, les objets ramassés par les acolytes seront laissés à la consigne du Bureau des résidents. Si tout cela est bien sympathique, on se doute bien que les fans les plus acharnés seront vites frustrés par les limites et préfèreront avoir chacun leur propre Switch et leur propre cartouche.

La sortie d’Animal Crossing: New Horizons sera quasi-immédiatement suivie d’une mise à jour de l’application mobile Nintendo Switch Online. En plus de la prise en charge de la communication écrite et orale en jeu, NookLink sera surtout bienvenu pour les anciens joueurs. En effet, vous pourrez scanner les QR Codes de vos designs créés sur 3DS dans New Leaf et Happy Home Designer pour pouvoir les importer dans New Horizons.

Sims qui ? Minecraft qui ?

On peut désormais passer à la deuxième partie de la vidéo et oui, il y avait beaucoup d’informations dans ce Direct. Forcément dans un Animal Crossing, la ville se développe et comme toujours, de nouveaux habitants et bâtiments feront leur arrivée pour développer de plus en plus l’île. Ainsi les boutiques habituelles et le Musée feront leur retour. Mais cette fois-ci on pourra choisir les emplacements de chacun.

Il ne faudrait pas que quelqu’un vienne ruiner les plans de votre île parfaite. Il sera d’ailleurs possible de déménager les constructions en passant par la version améliorée du Bureau des résidents. Et dans ce cas-là, c’est par notre assistance préférée, Marie qu’il faudra passer pour la gestion de la communauté.

Les marchands itinérants et les concours réguliers feront leur retour et on nous promet déjà des mises à jour gratuites pour apporter du contenu saisonnier. Cela démarrera dès le 20 mars pour célébrer Pâques dans le jeu.

Mais le clou du spectacle était le mode construction. En plus de pouvoir construire les ponts et les escaliers et paver le sol comme on le veut (avec l’apparence que l’on veut), il sera possible de refaire la topographie de l’île pour redessiner les falaises et mêmes les rivières. Les îles pourront donc exactement être comme le souhaitent les joueurs et beaucoup passeront facilement des centaines d’heures pour faire leur petit paradis.

On n’oublie pas les autres produits Animal Crossing !

La dernière partie de la vidéo que certains pouvaient se poser. On a eu droit à des rappels concernant l’île commune pour chaque joueur de la console ou l’existence d’une console collector et de la pochette qui va avec. Mais vu le nombre de figurines et cartes amiibo Animal Crossing qui existent, certains seront soulagés d’apprendre leur compatibilité avec New Horizons.

Cela permettra de pouvoir visiter les personnages en question au camping ou de les utiliser sur l’île Photopia. C’est un endroit qui sert de studio photo. On peut s’amuser à mettre en scène les différents habitants (et les costumer) dans des décors sans pour autant devoir tout changer sur l’île de base.

Un autre point important est la gestion du mode en ligne. Lors des visites d’autres îles, certains objets tels que la pelle ou la hache seront inutilisables pour ne pas gêner le propriétaire. Grâce au système de Meilleurs amis, il pourra laisser une plus grande liberté aux personnes de confiance.

L’incompatibilité des sauvegardes avec le Cloud a de quoi faire peur mais Nintendo s’engage à fournir un système de récupération de sauvegarde à l’avenir. Pour finir, il sera possible de lier sa partie de New Horizons avec celle de Pocket Camp pour obtenir des bonus dans les deux jeux.

Bref, Animal Crossing: New Horizons sortira sur Switch le 20 mars 2020 et ce Direct avait vraiment de quoi rendre tout le monde encore plus impatient.