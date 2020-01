Animal Crossing New Horizons : La jaquette dévoilée et une pub pour fêter 2020

C’est sans aucun doute l’un des jeux que l’on attend le plus pour ce début d’année 2020 : Animal Crossing New Horizons signera la première entrée de la série sur Switch mais également le premier épisode à ne pas être un spin-off depuis New Leaf. Forcément, il se fait désirer. Tom Nook profite cependant de la nouvelle année pour faire sa promotion.

Voici la jaquette d’Animal Crossing New Horizons

On commence donc par une première vidéo d’une trentaine de secondes où l’on peut y apercevoir plusieurs visages familiers. Marie, évidemment, mais aussi et surtout Tom Nook qui veut vous faire venir sur son île. Il présente sa fameuse formule Evasion Île Déserte, le tout, dans un format de spot publicitaire.

L’autre information à retenir de la journée, c’est que la jaquette officielle d’Animal Crossing New Horizons vient d’être dévoilée. Vous pouvez la voir un peu plus bas, et on y aperçoit – de bas en haut – Tom Nook, Méli, Mélo, Marie,et deux habitants (Marcel et Rosanne). Les deux autres personnages seront des p’tits nouveaux dans la série (un cousin à Castor peut-être notamment ?).

Bref, on vous glisse également les liens de précommande puisque bonne nouvelle, il est possible de réserver son exemplaire pour seulement 45.99€ :

Rappelons que la sortie du jeu est attendue pour le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch. Qui est hâte de mettre les mains dessus ? Rendez-vous à cette adresse pour plus d’images du jeu.