Among Us sortira sur PS4 et PS5 en 2021 avec un skin Ratchet

Among Us a fait une apparition surprise lors du State of Play dédié à Ratchet & Clank Rift Apart et ce pour plusieurs raisons. Notamment pour que Sony rattrape son retard sur la concurrence.

Capitaine Qwark est très probablement un Impostor

La présence d’Among Us lors d’une présentation PlayStation confirme que les nouvelles consoles teasées par InnerSloth il y a un mois étaient bien la PS4 et la PS5. En même temps, ce n’était pas très dur à deviner puisque cela se jouait entre elles et le combo Wii U-PS Vita… Comme pour Xbox, il faut pour l’instant se contenter d’un vague « 2021 ».

La description Youtube précise que le jeu permettra le crossplay avec les autres plateformes. Un bon moyen de crâner devant tout le monde en sortant le skin Ratchet et le pet Clank exclusifs aux machines de Sony.

Among Us est disponible sur iOS, Android, PC ainsi que Nintendo Switch, et il sortira donc cette année sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5.