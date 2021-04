Ratchet & Clank: Rift Apart dévoile un trailer et le nom de la mystérieuse Lombax, ainsi qu’un State of Play spécial

Prévu dans un peu plus d’un mois, Ratchet & Clank: Rift Apart est encore relativement mystérieux, notamment parce que l’on ignore encore qui est la Lombax féminine qui est apparue dans le premier trailer du jeu. Insomniac Games lève aujourd’hui le voile sur son identité, et nous partage un nouveau trailer.

Un State of Play aura lieu cette semaine

Voici donc Rivet, qui prêtera main forte au duo et surtout à Clank dans cette nouvelle aventure. Ce personnage est ici présenté plus en détails et il a même droit à un peu de gameplay en plus.

Le jeu aura aussi droit à son propre State of Play dès ce 29 avril à 23 heures, durant lequel on découvrira 15 minutes de gameplay inédit.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible le 11 juin en exclusivité sur PS5.