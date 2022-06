Amazon Prime Day : Plus de 30 jeux offerts du 12 au 13 juillet, dont Mass Effect legendary Edition

Amazon va bientôt relance le Prime Day, son événement récurrent qui permet aux membres Amazon Prime d’avoir accès à des offres exceptionnelles pendant une poignée d’heures seulement. Le géant de la vente a déjà détaillé les contours de cette nouvelle édition, qui aura lieu du 12 au 13 juillet, et on découvre aujourd’hui que les joueurs et joueuses abonnés Prime seront très gâtés, puisque ce sont pas moins de 30 jeux qui seront offerts à travers ces deux jours.

Des dizaines de jeux offerts durant le Prime Day

Grâce à Prime Gaming, tous les abonnés Amazon Prime pourront mettre la main sur plusieurs dizaines de jeux gratuits du 12 au 13 juillet durant le Prime Day. Et parmi ces titres, si l’on retrouve beaucoup de jeux indépendants, on a aussi droit à des très grosses productions.

Il sera notamment possible d’obtenir gratuitement Mass Effect Legendary Edition, le récent remaster de la trilogie culte. Une très belle offre qui s’accompagne de deux jeux de courses, à savoir Need For Speed Heat et le récent GRID Legends.

Pour les fans de Star Wars, ce sont trois jeux qui seront offerts, avec Star Wars: Jedi Knight — Jedi Academy, Star Wars: Jedi Knight II — Jedi Outcast et Star Wars Republic Commando. Tous ces jeux seront offerts dès le 12 juillet, alors si vous êtes abonnés à Amazon Prime, n’oubliez pas de les récupérer.

Mais avant cela, on peut déjà obtenir gratuitement plus d’une vingtaine de jeux indépendants, qui seront quant à eux accessibles du 21 juin au 13 juillet :

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Ne manquez donc pas cette édition du Amazon Prime Day, qui mettra aussi en avant tout un tas de promotions sur des milliers de produits.