Pour passer des fêtes plus sereines

Le semi reboot d’Alone in the Dark se fait désirer. Repoussé une première fois du mois d’octobre de cette année au 16 janvier 2024, le titre évitait ainsi de se retrouver en compétition avec d’autres mastodontes du genre, tout en visant un début d’année plus calme (du mois, jusqu’à fin janvier/début février). Mais THQ Nordic et le studio Pieces Interactives ont décidé de revoir leurs plans, encore une fois, puisque Alone in the Dark est maintenant prévu pour le 20 mars 2024.

Un retard qui est expliqué par le studio, ce dernier déclarant vouloir que la fin du développement ne se déroule pas en plein durant les fêtes de fin d’année, afin d’accorder un peu de repos aux employés. Ce qui aurait sans doute pu être pensé lors du premier report, mais on pourra déjà s’estimer heureux de savoir que l’équipe pourra se reposer avant d’entamer le sprint final, sans crunch, si cela est encore possible dans cette industrie.

Alone in the Dark sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.