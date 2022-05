Aliisha: The Oblivion of the Twin Goddesses est repoussé et sortira plus tard en 2022

Présenté pour la toute première fois lors du Nintendo Indie World diffusé en décembre 2021, Aliisha: The Oblivion of the Twin Goddesses ne sortira finalement pas comme prévu au cours du printemps. Le jeu d’aventure développé par Underscore Games et édité par PQube a annoncé son report il y a quelques jours mais promet qu’il sera disponible plus tard cette année sur Switch.

Un retard dû à des soucis de motion control ?

An update on the Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses development. We apologise for the delay and thank you for your understanding and support. pic.twitter.com/ChQBxQlKkA — PQube (@PQubeGames) May 6, 2022

Comme expliqué par l’éditeur britannique sur son compte Twitter officiel, la décision de repousser le lancement du titre un peu à la dernière minute a été prise suite aux différents retours de la communauté, notamment en ce qui concerne « l’utilisation du motion control », ce qui laisse entendre que l’exploitation de cette fonctionnalité n’est visiblement pas encore complètement au point.

PQube a ajouté que ce délai supplémentaire accordé au développement permettra au studio américain « de créer une expérience solo complète pour vous, les fans. » Rappelons toutefois que le jeu mettant en scène l’histoire des sœurs jumelles Lisha et Aisha sera également jouable en coopération.

Rendez-vous dans les prochains mois pour découvrir Aliisha: The Oblivion of the Twin Goddesses en exclusivité sur Nintendo Switch.