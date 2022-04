Aliisha: The Oblivion of the Twin Goddesses

Aliisha: The Oblivion of the Twin Goddesses est un jeu d'aventure développé par Underscore Games et Joy Brick Inc et édité par PQube. Jouable seul ou en coopération jusqu'à deux joueurs/joueuses, ce titre nous invite à suivre l'histoire de Lisha et d'Aisha, deux sœurs jumelles devant surmonter ensemble les obstacles divers et variés que renferment un mystérieux temple qu'elles ont découvertes par hasard.