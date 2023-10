Alan Wake 2 : Le mode New Game + corsera l’aventure et apportera du contenu narratif en plus

De la même manière que Marvel’s Spider-Man 2, le mode New Game + d’Alan Wake 2 n’est pas compris directement dans la version de base sortie aujourd’hui. Cependant, il arrivera prochainement dans une mise à jour, comme nous l’apprend Remedy. Et il devrait donner envie de retenter l’expérience puisqu’il introduira notamment un nouveau mode de difficulté « Cauchemar ». Pour mieux l’affronter, vous pourrez conserver votre arsenal ainsi que toutes les améliorations déjà débloquées dans votre première partie.

Ce n’est pas tout, puisque le jeu introduira une « narration alternative », avec des nouvelles pages de manuscrit à récupérer et des passages en live-action supplémentaires. Un programme bien mystérieux qui pourrait donc révéler quelques secrets en plus.

On ignore encore quand cette mise à jour sera déployée.

The New Game + in ALAN WAKE 2 is an additional layer to the already layered experience. This has always been part of the plan. I’m so happy we can give you a reason to return to the experience once you have played it through. @alanwake @remedygames @EpicPublishing https://t.co/mrr55jvvGN

— Sam Lake (@SamLakeRMD) October 25, 2023