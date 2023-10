Alan Wake 2 : Qu’en pense la presse ? Les premiers tests sont tombés

Quel est l’avis de la presse sur cette suite ?

Si vous attendez Alan Wake 2 avec une certaine fébrilité, rassurez-vous : le jeu semble faire l’unanimité. C’est carton plein pour Remedy, qui peut se réjouir de voir son jeu afficher un score Metacritic de 89 avec 27 critiques recensées pour le moment. Un score qui est donc amené à bouger, même s’il donne déjà une bonne indication.

Polygon n’hésite pas à le qualifier nouveau « classique » pour le genre de l’horreur, qui valait définitivement toutes ces années d’attente. De son côté, IGN présente cette suite comme étant l’une des plus audacieuses, avec une histoire qui va jusqu’à rivaliser avec Silent Hill 2, jusqu’à avancer que le premier Alan Wake représente presque « un brouillon » face à ce deuxième épisode. Même son de cloche chez WccfTech, qui ne va pas qualifier le jeu de révolutionnaire pour un survival-horror, mais qui souligne qu’il s’agit là de l’une des expériences « les plus immersives de ces dernières années ».

Pour ce qui est du volet technique, qui pouvait inquiéter les joueurs et joueuses sur consoles, Digital Foundry a sorti sa vidéo comparative afin de faire un tour des versions proposées. Aucun souci majeur ne semble être présent, même si on attend maintenant de voir si le jeu tourne bien sur des configurations PC plus modestes.

Notre test arrive

Et dans tout ça, quel est notre avis ? Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir un test dès aujourd’hui, notre copie étant arrivée trop tardivement par rapport à cet embargo. Nous prenons donc le temps de voir le bout de cette aventure (entre deux cauchemars) avant de vous livrer notre verdict le plus complet possible. Notre test est donc en cours et il arrivera prochainement sur le site. On compte donc sur vous pour le lire dès qu’il sera publié, histoire de nous soutenir !

Pour rappel, Alan Wake 2 est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series pour le 27 octobre.