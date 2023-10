Marvel’s Spider-Man 2 : Le mode New Game + devrait arriver avant la fin de l’année

On l’a vu avec la sortie de son patch Day One, Marvel’s Spider-Man 2 nécessite encore un peu de peaufinage, surtout pour ce qui est des options supplémentaires, comme celles concernant l’accessibilité. Et à l’image d’un certain God of War Ragnarok, le jeu sortira sans mode New Game +, ce qui peut décevoir celles et ceux qui comptaient enchaîner deux parties d’affilés. Mais que ces personnes se rassurent, un tel mode est bien prévu sur le jeu, il arrivera seulement un peu plus tard dans l’année.