Aion Classic arrivera en Europe dès le début de l’année 2023

Les MMORPG qui ont connu leurs heures de gloire à la fin des années 2010 se font automatiquement remplacer par de nouveaux mastodontes au fil des années, mais il existe toujours un public nostalgique de cette époque qui souhaiterait retrouver l’ambiance de ces jeux. On a pu le voir avec World of Warcraft Classic, qui permet à toute une partie de la communauté de revivre les premières années du MMO. Aion Classic suit le même chemin, et deux ans après avoir ouvert ses portes en Asie, cette version nous arrive enfin en Europe.

L’un des MMO phares de ces dernières années remonte le temps

Il aura fallu être patient pour que Aion Classic nous parvienne, mais dès le début de l’année 2023, les joueurs et joueuses pourront retrouver ces sensations d’antan, et ce de manière permanente (les serveurs sont là pour rester).

Nyoka, responsable d’Aion chez Gameforge, déclare :

« Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui le lancement d’AION Classic en Europe. Notre travail en étroite collaboration avec nos partenaires chez NCSOFT est de la plus haute importance. Les développeurs ont déjà publié le jeu dans d’autres régions et peuvent donc garantir que toutes les conditions techniques pour une expérience de jeu unique soient réunies. »

Cette version apportera ainsi tout le contenu d’Aion 2.0 pour replonger dans le monde d’Atréia. Des équilibrages ont été effectués pour rendre malgré tout l’expérience un peu plus confortable, mais dans Aion Classic, on retrouvera bien tout ce qui fait le charme du MMO originel.

Le contenu de Aion Classic promet d’être dense et nous permettra de monter nos Elyséens et Asmodiens au niveau 55, avec beaucoup de contenus PvE tels que les donjons Poéta la Sombre ou Dredgion de Baranath. Le PvP de l’époque sera aussi de la partie, avec des combats aériens, tandis que les nouvelles classes récemment ajoutées au jeu seront directement disponibles en Europe.

Préparez-vous donc à déployer vos ailes à nouveau dans cette version Classic, qui sent bon la nostalgie.