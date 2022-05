The Outbound Ghost vient nous hanter avec deux nouvelles vidéos

Issu d’un Kickstarter largement réussi, The Outbound Ghost s’est lui aussi joint à notre AG French Direct, afin de se dévoiler aujourd’hui plus en détails.

Y’a du Paper Mario dans l’air

Le titre développé par Conradical Game nous plongera dans le monde d’Outbound, où crèche de nombreux fantômes n’ayant pas trouvé la voie vers l’au-delà. Votre but sera donc d’aider les divers esprits à trouver la paix, et le soft se présentera comme un jeu au tour par tour.

Effectivement, chacun de vos personnages auront à disposition des points d’action à utiliser pour attaquer les ennemis, tout en ayant la possibilité de les étourdir, et ainsi leur faire plus de dégâts. On notera par ailleurs qu’un système de badges sera de la partie afin d’améliorer les stats de votre équipe.

Qui plus est, la vidéo de gameplay commentée nous montre également que les diverses attaques à effectuer prendront la forme de QTE. Entre sa direction artistique façon Paper Mario et son système de combat, The Outbound Ghost est parti pour être assez prometteur dans l’ensemble.

Concernant sa date de sortie, The Outbound Ghost est programmé pour arriver plus tard cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.