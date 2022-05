Mirages d’Hiver nous fera voyager prochainement sur PC

Déjà disponible depuis l’année dernière sur iOS et Android, Mirages d’Hiver est prêt à arriver désormais sur PC. Et cette annonce ne vient pas toute seule, car elle est accompagnée d’un trailer, diffusé lors de notre AG French Direct.

Avant le printemps, vient l’hiver

Dans sa direction artistique totalement dessinée à l’encre pour un résultat singulier, Mirages d’Hiver nous emmène dans un voyage poétique. Nous y suivrons notamment les péripéties d’un pêcheur sur une île pendant l’hiver, et y découvrir toute les beautés de cette saison glaciale avant l’arrivée du printemps. Portage PC oblige, le titre bénéficiera de la maniabilité clavier/souris et manette, et proposera un gameplay à base d’énigmes à résoudre, et dont il faudra principalement utiliser les cinq éléments avec le feu, l’eau, la terre, le métal et le bois.

Les afficionados d’expériences poétiques devraient certainement y trouver leur compte. Notez par ailleurs que vous pouvez d’ores et déjà lire notre preview de la démo PC que nous avons pu tester, et qui nous a mine de rien bien envoûté tout le long.

Mirages d’Hiver sera disponible prochainement sur PC, sans plus de précisions sur sa date de sortie.