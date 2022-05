Aperçu Mirages d’Hiver – Un voyage abstrait parti pour être plaisant ?

Si Mirages d’Hiver vous dit quelque chose c’est bien normal, la production de Mirari Games est disponible sur iOS et Android depuis l’année dernière. Et pendant notre AG French Direct, le studio a donc annoncé tout naturellement sa mouture PC, qui devrait se rendre disponible prochainement, sans plus de précisions. Nous avons pu justement tester le titre sur PC le temps d’une démo. Ce voyage poétique est-il toujours aussi envoûtant ?

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à la démo de Mirages d’Hiver qui durait environ 25 minutes et qui nous a permis notamment de voir le prologue ainsi que le premier chapitre du soft. Le titre a été testé sur PC avec 16 Go de ram, une GTX 1070 et un i5 cadencé à 3.8 Ghz.

Winter is coming… avant le printemps

Sur cette démo relativement courte, on se pose encore des questions sur ce que proposera concrètement cette narration, même si elle pourrait être une bonne surprise dans l’absolu. Nous savons juste que le titre nous fera suivre un pêcheur sur une île pendant l’hiver, avant l’arrivée du printemps. Et cette introduction avec ce chapitre 1 nous fait parcourir notamment un hiver relativement glacial, et pas de tout repos pour le périple de notre pêcheur.

On se doute qu’il y aura certainement un moyen de visiter on l’espère les autres cycles de la saison au fil de notre progression, mais cela sera clairement à vérifier lors de la sortie de cette version PC. En tout cas, la trame narrative semble abstraite et sous la forme d’un véritable poème. C’est un mélange qui semble bien prendre, tout en étant doté d’une mise en scène assez surréaliste mais convaincante. On attend de voir comment le titre va réussir à se renouveler constamment sur ce point là mais clairement, ce voyage fantastique pourrait bien devenir charmeur.

Par ailleurs, on notera que le gros point fort du titre qui sera incontestable, viendra au niveau de sa direction artistique. Cette ambiance graphique sous la forme d’encre dessinée et ces teintes un peu peintures et gouaches, arrivent instantanément à nous accrocher, et à donner une esthétique colorée et grisâtre complètement singulière et totalement relaxante en même temps. Nous avons déjà hâte de voir les prochains chapitres du jeu sur le jeu complet, car rien que cette démo nous a mis une belle claque artistique pour l’heure, en sus d’avoir une bonne optimisation.

Simpliste mais efficace dans le gameplay ?

Pour le gameplay désormais, on voit bien que le soft est un pur portage des versions iOS et Android. En effet, si les contrôles nous ont paru plus que décents et précis à la manette comme au combo clavier/souris, le titre ne se limitera qu’à pointer et à cliquer sur les divers objets afin d’interagir avec les éléments du décor. Cela servira par la suite à résoudre les énigmes, puis à avancer tout simplement dans le jeu, ce qui fait que la progression sera certainement linéaire.

Grosso modo, force est d’admettre que Mirages d’Hiver se résume à une jouabilité relativement simpliste mais efficace. Qui plus est, le titre est cependant orné de puzzles intéressants et bien amenés, tout en usant intelligemment des quatre éléments – le feu, l’eau, la terre, le métal et le bois -. Le sentiment de satisfaction est donc bien présent dans la résolution des nombreux puzzles, et on espère que la variété des énigmes à solutionner continueront dans ce sens là sur les prochains chapitres du soft. Indéniablement, Mirages d’Hiver semble être parti pour proposer un titre entre le narratif, et le jeu d’énigme chill et sans prise de tête.

On termine sur la bande-son, qui arrive à nous plonger dans l’univers très zen de Mirages d’Hiver. Si bien évidemment, nous n’avons pas pu y jouer longtemps étant donné qu’il ne s’agit que d’une démo, force est de constater que l’ambiance zen du titre fait son petit effet. Les thèmes musicaux nous offrent des mélodies pour le moins calmes et chill, ce qui nous a été un pur bonheur pour l’ouïe. Il y a par contre peu de doublages mais ce n’est pas un mal, le titre cherchant certainement à laisser libre cours à l’imagination du joueur.