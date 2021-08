Age of Empire IV plonge dans l’histoire avec du gameplay de ses campagnes

Après un petit cours sur le trébuchet lors que de la conférence Xbox, Age of Empire IV a montré du gameplay pour l’ouverture de la Gamescom 2021.

Wololo, du gameplay

Dans ce nouveau trailer, Age of Empire IV a d’abord montré une cinématique nous présentant la Guerre de Cent Ans avant de passer à Moscou puis au Saint Empire romain germanique. Age of Empire est une licence qui parle à beaucoup de joueurs qui ont découverts les STR avec cette licence. Ce quatrième opus promet d’être à la fois fidèle et noveateur avec de nouveaux moyens d’étendre son empire. Cela passe par de la création de villes, de la gestion des ressources et bien sûr de diriger des troupes armées. Le soft promet 4 campagnes différentes avec 35 missions couvrant une large part de notre histoire.

Il proposera également des modes multijoueur avec du PVP et du PVE en coopération.

Age of Empire IV sortira le 28 octobre prochain sur PC via Windows 10 et Steam. Il sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass PC.