AG French Direct : Où et comment suivre toutes les annonces du 24 mars ?

Ce 24 mars est un grand jour pour la scène francophone. L’AG French Direct revient pour une seconde édition ce 24 mars à 17 heures et s’apprête à présenter plus d’une trentaine de jeux issus des créateurs français et francophones. Vous souhaitez suivre cela en direct ? Vous ne pourrez que profiter du replay ? Voici où regarder la présentation dans son intégralité.

+35 jeux seront présentés

Afin que vous puissiez regarder la présentation où bon vous semble, l’AG French Direct de ce 24 mars sera diffusé sur YouTube, Facebook et Twitch de façon simultanée. Si l’on vous conseille YouTube pour des raisons d’ergonomie et de facilité d’utilisation des sous-titres, vous êtes évidemment libre de choisir la plateforme que vous souhaitez, sachant que notre équipe sera présente dans l’ensemble des chats pour vous répondre.

La diffusion commence ce 24 mars à 17 heures et va durer environ 80 minutes. Elle sera sous-titrée français pour les personnes sourdes et malentendantes ainsi qu’en anglais pour nos amis du monde entier. Bonne nouvelle, le replay sera automatiquement disponible vers 18h20 après la diffusion pour celles et ceux qui ne pourront être là à 17 heures.

Voici où découvrir l’AG French Direct :

On vous invite à prolonger votre expérience avec des livestreams en compagnie des développeurs le mercredi 24 mars à partir de 18h30 puis le jeudi 25 mars à partir de 17 heures sur YouTube où l’on échangera avec les studios autour de leurs jeux. Vous pourrez également poser vos questions directement sur le tchat.

Retrouvez l’intégralité des annonces, interviews et informations sur notre page dédiée à l’AG French Direct.